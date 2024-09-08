Иностранные офицеры уничтожены ударом ВС РФ по Херсону

Иностранные офицеры и несколько десятков военнослужащих ВСУ попали под удар ВС РФ в Херсоне, подконтрольном Киеву. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, удары были нанесены по военным объектам вечером 7 сентября. «Погибло не меньше семидесяти военных… Офицерами были иностранцы», — сообщил Лебедев РИА Новости.
Кроме того, был нанесен прицельный удар по торговому центру «Фабрика», с крыши украинские военные запускали беспилотники. По словам Лебедева, отсюда же военные ВСУ наблюдали за обстановкой в микрорайоне «Дачи», который находится под контролем ВС РФ.
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