Иностранные офицеры уничтожены ударом ВС РФ по Херсону

08 сентября 2024 в 13:44 Размер текста - 17 +

По словам подпольщиков, погибло не менее 70 военных ВСУ и наемников Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Иностранные офицеры и несколько десятков военнослужащих ВСУ попали под удар ВС РФ в Херсоне, подконтрольном Киеву. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, удары были нанесены по военным объектам вечером 7 сентября. «Погибло не меньше семидесяти военных… Офицерами были иностранцы», — сообщил Лебедев РИА Новости. Кроме того, был нанесен прицельный удар по торговому центру «Фабрика», с крыши украинские военные запускали беспилотники. По словам Лебедева, отсюда же военные ВСУ наблюдали за обстановкой в микрорайоне «Дачи», который находится под контролем ВС РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иностранные офицеры и несколько десятков военнослужащих ВСУ попали под удар ВС РФ в Херсоне, подконтрольном Киеву. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, удары были нанесены по военным объектам вечером 7 сентября. «Погибло не меньше семидесяти военных… Офицерами были иностранцы», — сообщил Лебедев РИА Новости. Кроме того, был нанесен прицельный удар по торговому центру «Фабрика», с крыши украинские военные запускали беспилотники. По словам Лебедева, отсюда же военные ВСУ наблюдали за обстановкой в микрорайоне «Дачи», который находится под контролем ВС РФ.