Иностранные офицеры уничтожены ударом ВС РФ по Херсону

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По словам подпольщиков, погибло не менее 70 военных ВСУ и наемников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Иностранные офицеры и несколько десятков военнослужащих ВСУ попали под удар ВС РФ в Херсоне, подконтрольном Киеву. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, удары были нанесены по военным объектам вечером 7 сентября. «Погибло не меньше семидесяти военных… Офицерами были иностранцы», — сообщил Лебедев РИА Новости.

Кроме того, был нанесен прицельный удар по торговому центру «Фабрика», с крыши украинские военные запускали беспилотники. По словам Лебедева, отсюда же военные ВСУ наблюдали за обстановкой в микрорайоне «Дачи», который находится под контролем ВС РФ.

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Иностранные офицеры и несколько десятков военнослужащих ВСУ попали под удар ВС РФ в Херсоне, подконтрольном Киеву. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, удары были нанесены по военным объектам вечером 7 сентября. «Погибло не меньше семидесяти военных… Офицерами были иностранцы», — сообщил Лебедев РИА Новости. Кроме того, был нанесен прицельный удар по торговому центру «Фабрика», с крыши украинские военные запускали беспилотники. По словам Лебедева, отсюда же военные ВСУ наблюдали за обстановкой в микрорайоне «Дачи», который находится под контролем ВС РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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