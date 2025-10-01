В результате атаки украинского беспилотника типа «Баба-Яга» погиб возглавлявший совет депутатов Новой Каховки в Херсонской области Владимир Леонтьев. Он умер в медицинском учреждении от ранений, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
ВС РФ добились успехов в Днепропетровской области. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь оборонительных позиций противника и взяли под контроль населенный пункт Вербовое.
Днепропетровское направление
ВС РФ продвинулись вглубь оборонительных позиций противника в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. Российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Вербовое. В боях участвовали бойцы группировки войск «Восток».
Погиб глава совета депутатов Новой Каховки
Возглавлявший совет депутатов Новой Каховки в Херсонской области Леонтьев умер в больнице после того, как получил тяжелые ранения в результате удара украинского беспилотника типа «Баба-Яга». О его смерти проинформировал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «С великой скорбью сообщаю, что Владимир Павлович Леонтьев скончался в больнице от полученных ранений. Врачи боролись до последнего, но спасти его не удалось», — сообщил он.
Донецкое направление
Военные группировки «Восток» осуществили перехват радиопереговоров украинских военных, в ходе которых обсуждался факт открытия огня по собственным подразделениям в случае отказа выполнять распоряжения командования. По данным Минобороны, пехотные подразделения отказались подчиниться приказу нового командира о проникновении в населенный пункт Александроград.
Южно-донецкое направление
Российские вооруженные силы приблизились к Северску, расположенному на территории Донецкой Народной Республики. Как сообщил советник руководителя ДНР Игорь Кимаковский, на отдельных направлениях передовые подразделения находятся всего в нескольких сотнях метров от городской черты.
Сумское направление
ВС РФ уничтожили грузинского наемника, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины. Как сообщили в российских силовых структурах, иностранец мог быть причастен к нападению на территорию Курской области.
Запорожское направление
Инженерно-саперные подразделения войсковой группировки «Днепр» осуществляют работы по разминированию маршрутов передвижения техники на территории Запорожской области. В районе Орехова специалисты по разминированию ежедневно выявляют и нейтрализуют значительное количество взрывоопасных предметов, размещенных украинскими военными. Саперы-подрывники выполняют задачи на передовой линии, находясь под защитой подразделений боевого охранения, сообщил Пятый канал.
Российский штурмовик ликвидировал военного ВСУ в прямом эфире с помощью ножа
В ходе боестолкновения российский штурмовик в прямом эфире нейтрализовал украинского военнослужащего с применением ножа, чтобы обеспечить дальнейшее продвижение своего подразделения. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, российский боец вынес безжизненное и окровавленное тело противника, поприветствовал съемочный коптер жестом руки, после чего взял оружие и продолжил штурм позиций.
ВС РФ отправили партию БМПТ
Концерн «Уралвагонзавод», входящий в состав госкорпорации «Ростех», осуществил отправку новой партии боевых машин поддержки танков (БМПТ) для нужд российских вооруженных сил, сообщили представители пресс-службы предприятия.
В заявлении концерна отмечается, что поставка приурочена ко Дню Сухопутных войск. Согласно предоставленной информации, БМПТ отличаются уникальным сочетанием боевых и технических характеристик, не имеющим аналогов как в России, так и за ее пределами. В «Уралвагонзаводе» подчеркнули, что данные машины существенно повышают эффективность танковых и мотострелковых подразделений, обеспечивая надежную защиту как для танков, так и для личного состава пехоты.
Что заявляли ВСУ
ВСУ не несут ответственности за жизнь журналистов
Вооруженные силы Украины (ВСУ) заявили, что не несут ответственности за здоровье и жизнь украинских журналистов, освещающих события в зоне конфликта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководство ВСУ для представителей СМИ, работающих в районе боевых действий.
В публикации подчеркивается, что ответственность за безопасность полностью возлагается на самих журналистов. «Стоит подчеркнуть, что вооруженные силы Украины не отвечают за здоровье и жизнь журналистов, находящихся в районе боевых действий. Об этом должен позаботиться сам журналист», — говорится в руководстве ВСУ для работников СМИ.
В документе также подробно описан порядок доступа прессы к районам конфликта. Журналисты могут работать в зоне боевых действий только при сопровождении уполномоченных должностных лиц. В памятке отмечается, что без сопровождения определенного лица представителям СМИ запрещено посещать районы выполнения задач или объекты сил обороны Украины. Также в руководстве изложен перечень тем, публикация которых для журналистов запрещена, однако подробности этого перечня в открытом доступе не приводятся.
Документ содержит 22 страницы и адресован украинской прессе. В нем разъясняются требования к процедурам аккредитации и правилам поведения для обеспечения контроля над освещением событий в зоне конфликта.
Нельзя публиковать данные о погибших
Кроме того, ВСУ ограничили право украинских журналистов самостоятельно размещать информацию о погибших, даже если эти сведения подтверждены. Согласно документу, журналистам предписано воздерживаться от публикации данных об обстрелах или жертвах без официальных сообщений компетентных органов, вне зависимости от степени достоверности имеющейся у них информации.
