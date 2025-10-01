ВС РФ освободили Вербовое, дроном убит экс-глава Новой Каховки: карта СВО на 1 октября

В результате атаки дрона был смертельно ранен экс-глава Новой Каховки Леонтьев
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ освободили Вербовое
ВС РФ освободили Вербовое Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате атаки украинского беспилотника типа «Баба-Яга» погиб возглавлявший совет депутатов Новой Каховки в Херсонской области Владимир Леонтьев. Он умер в медицинском учреждении от ранений, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

ВС РФ добились успехов в Днепропетровской области. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь оборонительных позиций противника и взяли под контроль населенный пункт Вербовое.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Днепропетровское направление

ВС РФ продвинулись вглубь оборонительных позиций противника в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. Российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Вербовое. В боях участвовали бойцы группировки войск «Восток».

Погиб глава совета депутатов Новой Каховки

Возглавлявший совет депутатов Новой Каховки в Херсонской области Леонтьев умер в больнице после того, как получил тяжелые ранения в результате удара украинского беспилотника типа «Баба-Яга». О его смерти проинформировал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «С великой скорбью сообщаю, что Владимир Павлович Леонтьев скончался в больнице от полученных ранений. Врачи боролись до последнего, но спасти его не удалось», — сообщил он.

Донецкое направление

Военные группировки «Восток» осуществили перехват радиопереговоров украинских военных, в ходе которых обсуждался факт открытия огня по собственным подразделениям в случае отказа выполнять распоряжения командования. По данным Минобороны, пехотные подразделения отказались подчиниться приказу нового командира о проникновении в населенный пункт Александроград.

Южно-донецкое направление

Российские вооруженные силы приблизились к Северску, расположенному на территории Донецкой Народной Республики. Как сообщил советник руководителя ДНР Игорь Кимаковский, на отдельных направлениях передовые подразделения находятся всего в нескольких сотнях метров от городской черты.

Сумское направление

ВС РФ уничтожили грузинского наемника, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины. Как сообщили в российских силовых структурах, иностранец мог быть причастен к нападению на территорию Курской области.

Запорожское направление

Инженерно-саперные подразделения войсковой группировки «Днепр» осуществляют работы по разминированию маршрутов передвижения техники на территории Запорожской области. В районе Орехова специалисты по разминированию ежедневно выявляют и нейтрализуют значительное количество взрывоопасных предметов, размещенных украинскими военными. Саперы-подрывники выполняют задачи на передовой линии, находясь под защитой подразделений боевого охранения, сообщил Пятый канал.

Российский штурмовик ликвидировал военного ВСУ в прямом эфире с помощью ножа

В ходе боестолкновения российский штурмовик в прямом эфире нейтрализовал украинского военнослужащего с применением ножа, чтобы обеспечить дальнейшее продвижение своего подразделения. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, российский боец вынес безжизненное и окровавленное тело противника, поприветствовал съемочный коптер жестом руки, после чего взял оружие и продолжил штурм позиций.

ВС РФ отправили партию БМПТ

Концерн «Уралвагонзавод», входящий в состав госкорпорации «Ростех», осуществил отправку новой партии боевых машин поддержки танков (БМПТ) для нужд российских вооруженных сил, сообщили представители пресс-службы предприятия.

В заявлении концерна отмечается, что поставка приурочена ко Дню Сухопутных войск. Согласно предоставленной информации, БМПТ отличаются уникальным сочетанием боевых и технических характеристик, не имеющим аналогов как в России, так и за ее пределами. В «Уралвагонзаводе» подчеркнули, что данные машины существенно повышают эффективность танковых и мотострелковых подразделений, обеспечивая надежную защиту как для танков, так и для личного состава пехоты.

Что заявляли ВСУ

ВСУ не несут ответственности за жизнь журналистов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заявили, что не несут ответственности за здоровье и жизнь украинских журналистов, освещающих события в зоне конфликта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководство ВСУ для представителей СМИ, работающих в районе боевых действий.

В публикации подчеркивается, что ответственность за безопасность полностью возлагается на самих журналистов. «Стоит подчеркнуть, что вооруженные силы Украины не отвечают за здоровье и жизнь журналистов, находящихся в районе боевых действий. Об этом должен позаботиться сам журналист», — говорится в руководстве ВСУ для работников СМИ.

В документе также подробно описан порядок доступа прессы к районам конфликта. Журналисты могут работать в зоне боевых действий только при сопровождении уполномоченных должностных лиц. В памятке отмечается, что без сопровождения определенного лица представителям СМИ запрещено посещать районы выполнения задач или объекты сил обороны Украины. Также в руководстве изложен перечень тем, публикация которых для журналистов запрещена, однако подробности этого перечня в открытом доступе не приводятся.

Документ содержит 22 страницы и адресован украинской прессе. В нем разъясняются требования к процедурам аккредитации и правилам поведения для обеспечения контроля над освещением событий в зоне конфликта.

Нельзя публиковать данные о погибших

Кроме того, ВСУ ограничили право украинских журналистов самостоятельно размещать информацию о погибших, даже если эти сведения подтверждены. Согласно документу, журналистам предписано воздерживаться от публикации данных об обстрелах или жертвах без официальных сообщений компетентных органов, вне зависимости от степени достоверности имеющейся у них информации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате атаки украинского беспилотника типа «Баба-Яга» погиб возглавлявший совет депутатов Новой Каховки в Херсонской области Владимир Леонтьев. Он умер в медицинском учреждении от ранений, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. ВС РФ добились успехов в Днепропетровской области. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь оборонительных позиций противника и взяли под контроль населенный пункт Вербовое. Днепропетровское направление ВС РФ продвинулись вглубь оборонительных позиций противника в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. Российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Вербовое. В боях участвовали бойцы группировки войск «Восток». Погиб глава совета депутатов Новой Каховки Возглавлявший совет депутатов Новой Каховки в Херсонской области Леонтьев умер в больнице после того, как получил тяжелые ранения в результате удара украинского беспилотника типа «Баба-Яга». О его смерти проинформировал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «С великой скорбью сообщаю, что Владимир Павлович Леонтьев скончался в больнице от полученных ранений. Врачи боролись до последнего, но спасти его не удалось», — сообщил он. Донецкое направление Военные группировки «Восток» осуществили перехват радиопереговоров украинских военных, в ходе которых обсуждался факт открытия огня по собственным подразделениям в случае отказа выполнять распоряжения командования. По данным Минобороны, пехотные подразделения отказались подчиниться приказу нового командира о проникновении в населенный пункт Александроград. Южно-донецкое направление Российские вооруженные силы приблизились к Северску, расположенному на территории Донецкой Народной Республики. Как сообщил советник руководителя ДНР Игорь Кимаковский, на отдельных направлениях передовые подразделения находятся всего в нескольких сотнях метров от городской черты. Сумское направление ВС РФ уничтожили грузинского наемника, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины. Как сообщили в российских силовых структурах, иностранец мог быть причастен к нападению на территорию Курской области. Запорожское направление Инженерно-саперные подразделения войсковой группировки «Днепр» осуществляют работы по разминированию маршрутов передвижения техники на территории Запорожской области. В районе Орехова специалисты по разминированию ежедневно выявляют и нейтрализуют значительное количество взрывоопасных предметов, размещенных украинскими военными. Саперы-подрывники выполняют задачи на передовой линии, находясь под защитой подразделений боевого охранения, сообщил Пятый канал. Российский штурмовик ликвидировал военного ВСУ в прямом эфире с помощью ножа В ходе боестолкновения российский штурмовик в прямом эфире нейтрализовал украинского военнослужащего с применением ножа, чтобы обеспечить дальнейшее продвижение своего подразделения. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, российский боец вынес безжизненное и окровавленное тело противника, поприветствовал съемочный коптер жестом руки, после чего взял оружие и продолжил штурм позиций. ВС РФ отправили партию БМПТ Концерн «Уралвагонзавод», входящий в состав госкорпорации «Ростех», осуществил отправку новой партии боевых машин поддержки танков (БМПТ) для нужд российских вооруженных сил, сообщили представители пресс-службы предприятия. В заявлении концерна отмечается, что поставка приурочена ко Дню Сухопутных войск. Согласно предоставленной информации, БМПТ отличаются уникальным сочетанием боевых и технических характеристик, не имеющим аналогов как в России, так и за ее пределами. В «Уралвагонзаводе» подчеркнули, что данные машины существенно повышают эффективность танковых и мотострелковых подразделений, обеспечивая надежную защиту как для танков, так и для личного состава пехоты. Что заявляли ВСУ ВСУ не несут ответственности за жизнь журналистов Вооруженные силы Украины (ВСУ) заявили, что не несут ответственности за здоровье и жизнь украинских журналистов, освещающих события в зоне конфликта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководство ВСУ для представителей СМИ, работающих в районе боевых действий. В публикации подчеркивается, что ответственность за безопасность полностью возлагается на самих журналистов. «Стоит подчеркнуть, что вооруженные силы Украины не отвечают за здоровье и жизнь журналистов, находящихся в районе боевых действий. Об этом должен позаботиться сам журналист», — говорится в руководстве ВСУ для работников СМИ. В документе также подробно описан порядок доступа прессы к районам конфликта. Журналисты могут работать в зоне боевых действий только при сопровождении уполномоченных должностных лиц. В памятке отмечается, что без сопровождения определенного лица представителям СМИ запрещено посещать районы выполнения задач или объекты сил обороны Украины. Также в руководстве изложен перечень тем, публикация которых для журналистов запрещена, однако подробности этого перечня в открытом доступе не приводятся. Документ содержит 22 страницы и адресован украинской прессе. В нем разъясняются требования к процедурам аккредитации и правилам поведения для обеспечения контроля над освещением событий в зоне конфликта. Нельзя публиковать данные о погибших Кроме того, ВСУ ограничили право украинских журналистов самостоятельно размещать информацию о погибших, даже если эти сведения подтверждены. Согласно документу, журналистам предписано воздерживаться от публикации данных об обстрелах или жертвах без официальных сообщений компетентных органов, вне зависимости от степени достоверности имеющейся у них информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...