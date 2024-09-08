Светлаков о смерти Маслякова: он был планетой, вокруг которой мы крутились

Сергей Светлаков назвал большой утратой смерть Александра Маслякова
новость из сюжетаСкончался ведущий КВН Александр Масляков
Уральский юморист и бывший участник КВН Сергей Светлаков назвал большой утратой смерть ведущего программы Александра Маслякова. Шоумен назвал его планетой, вокруг которой все крутились.
«Большая утрата…этот сильный, остроумный,умный человек сам был планетой. Вокруг которой мы все крутились. Спасибо и вечная память», — написал Светлаков в Telegram.
Коллега Светлакова Михаил Галустян также выразил слова скорби. Он поблагодарил Маслякова за то, что дал многим дарованиям дорогу в мир.
Масляков умер 8 сентября. По предварительным данным, у ведущего был рак легких.
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