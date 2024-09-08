Светлаков о смерти Маслякова: он был планетой, вокруг которой мы крутились

08 сентября 2024 в 21:59 Размер текста - 17 +

Сергей Светлаков назвал большой утратой смерть Александра Маслякова Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Скончался ведущий КВН Александр Масляков Уральский юморист и бывший участник КВН Сергей Светлаков назвал большой утратой смерть ведущего программы Александра Маслякова. Шоумен назвал его планетой, вокруг которой все крутились. «Большая утрата…этот сильный, остроумный,умный человек сам был планетой. Вокруг которой мы все крутились. Спасибо и вечная память», — написал Светлаков в Telegram. Коллега Светлакова Михаил Галустян также выразил слова скорби. Он поблагодарил Маслякова за то, что дал многим дарованиям дорогу в мир. Масляков умер 8 сентября. По предварительным данным, у ведущего был рак легких. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уральский юморист и бывший участник КВН Сергей Светлаков назвал большой утратой смерть ведущего программы Александра Маслякова. Шоумен назвал его планетой, вокруг которой все крутились. «Большая утрата…этот сильный, остроумный,умный человек сам был планетой. Вокруг которой мы все крутились. Спасибо и вечная память», — написал Светлаков в Telegram. Коллега Светлакова Михаил Галустян также выразил слова скорби. Он поблагодарил Маслякова за то, что дал многим дарованиям дорогу в мир. Масляков умер 8 сентября. По предварительным данным, у ведущего был рак легких.