Курганец в Екатеринбурге на три миллиона ограбил гостя из ХМАО

В гостинице Екатеринбурга неизвестный мужчина украл у приезжего из ХМАО почти три миллиона рублей, на которые тот намеревался купить автомобиль. Подробности URA.RU рассказал источник.
«Замдиректора одной из коммерческих организаций приехал в Екатеринбург из Нягани, чтобы купить машину, при себе у него было два миллиона 800 тысяч рублей. Гость остановился в отеле „Радиус“, взял из отложенной суммы 50 тысяч и отправился в ресторан „Гурмадзе“, где распивал спиртные напитки. Оттуда югорец поехал в караоке-бар „Опера“, где продолжил выпивать с малознакомым по имени Роман», — рассказал собеседник агентства.
В итоге в гостиницу сибиряк вернулся с новым приятелем. Сам он сразу уснул, а когда проснулся, не обнаружил ни собутыльника, ни денег. Он обратился в полицию, и сыщикам удалось вычислить подозреваемого — им оказался житель Курганской области. Вероятного вора сейчас ищут.
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