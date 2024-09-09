Курганец в Екатеринбурге на три миллиона ограбил гостя из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Мужчина остался без денег и без машины Фото:

В гостинице Екатеринбурга неизвестный мужчина украл у приезжего из ХМАО почти три миллиона рублей, на которые тот намеревался купить автомобиль. Подробности URA.RU рассказал источник.

«Замдиректора одной из коммерческих организаций приехал в Екатеринбург из Нягани, чтобы купить машину, при себе у него было два миллиона 800 тысяч рублей. Гость остановился в отеле „Радиус“, взял из отложенной суммы 50 тысяч и отправился в ресторан „Гурмадзе“, где распивал спиртные напитки. Оттуда югорец поехал в караоке-бар „Опера“, где продолжил выпивать с малознакомым по имени Роман», — рассказал собеседник агентства.

В итоге в гостиницу сибиряк вернулся с новым приятелем. Сам он сразу уснул, а когда проснулся, не обнаружил ни собутыльника, ни денег. Он обратился в полицию, и сыщикам удалось вычислить подозреваемого — им оказался житель Курганской области. Вероятного вора сейчас ищут.

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В гостинице Екатеринбурга неизвестный мужчина украл у приезжего из ХМАО почти три миллиона рублей, на которые тот намеревался купить автомобиль. Подробности URA.RU рассказал источник. «Замдиректора одной из коммерческих организаций приехал в Екатеринбург из Нягани, чтобы купить машину, при себе у него было два миллиона 800 тысяч рублей. Гость остановился в отеле „Радиус“, взял из отложенной суммы 50 тысяч и отправился в ресторан „Гурмадзе“, где распивал спиртные напитки. Оттуда югорец поехал в караоке-бар „Опера“, где продолжил выпивать с малознакомым по имени Роман», — рассказал собеседник агентства. В итоге в гостиницу сибиряк вернулся с новым приятелем. Сам он сразу уснул, а когда проснулся, не обнаружил ни собутыльника, ни денег. Он обратился в полицию, и сыщикам удалось вычислить подозреваемого — им оказался житель Курганской области. Вероятного вора сейчас ищут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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