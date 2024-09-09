Курганец в Екатеринбурге на три миллиона ограбил гостя из ХМАО

09 сентября 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

Мужчина остался без денег и без машины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В гостинице Екатеринбурга неизвестный мужчина украл у приезжего из ХМАО почти три миллиона рублей, на которые тот намеревался купить автомобиль. Подробности URA.RU рассказал источник. «Замдиректора одной из коммерческих организаций приехал в Екатеринбург из Нягани, чтобы купить машину, при себе у него было два миллиона 800 тысяч рублей. Гость остановился в отеле „Радиус“, взял из отложенной суммы 50 тысяч и отправился в ресторан „Гурмадзе“, где распивал спиртные напитки. Оттуда югорец поехал в караоке-бар „Опера“, где продолжил выпивать с малознакомым по имени Роман», — рассказал собеседник агентства. В итоге в гостиницу сибиряк вернулся с новым приятелем. Сам он сразу уснул, а когда проснулся, не обнаружил ни собутыльника, ни денег. Он обратился в полицию, и сыщикам удалось вычислить подозреваемого — им оказался житель Курганской области. Вероятного вора сейчас ищут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В гостинице Екатеринбурга неизвестный мужчина украл у приезжего из ХМАО почти три миллиона рублей, на которые тот намеревался купить автомобиль. Подробности URA.RU рассказал источник. «Замдиректора одной из коммерческих организаций приехал в Екатеринбург из Нягани, чтобы купить машину, при себе у него было два миллиона 800 тысяч рублей. Гость остановился в отеле „Радиус“, взял из отложенной суммы 50 тысяч и отправился в ресторан „Гурмадзе“, где распивал спиртные напитки. Оттуда югорец поехал в караоке-бар „Опера“, где продолжил выпивать с малознакомым по имени Роман», — рассказал собеседник агентства. В итоге в гостиницу сибиряк вернулся с новым приятелем. Сам он сразу уснул, а когда проснулся, не обнаружил ни собутыльника, ни денег. Он обратился в полицию, и сыщикам удалось вычислить подозреваемого — им оказался житель Курганской области. Вероятного вора сейчас ищут.