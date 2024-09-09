В ХМАО эвакуирован крупный торговый центр из-за угрозы минирования

В Нижневартовске эвакуирован торговый центр из-за угрозы минирования, на месте работают спецслужбы
В Нижневартовске (ХМАО) эвакуированы посетители торгового центра GreenPark из-за угрозы минирования. Об этомURA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«В Нижневартовске эвакуация. Поступило сообщение о минировании [торгового центра]», — сообщил источник в силовых структурах. На месте работают спецслужбы.
URA.RU запросило комментарий в УМВД ХМАО и администрации Нижневартовска. Ответ ожидается.
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