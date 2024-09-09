09 сентября 2024

В ХМАО эвакуирован крупный торговый центр из-за угрозы минирования

В Нижневартовске эвакуирован ТЦ Green Park из-за угрозы минирования
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске эвакуирован торговый центр из-за угрозы минирования, на месте работают спецслужбы
В Нижневартовске эвакуирован торговый центр из-за угрозы минирования, на месте работают спецслужбы Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) эвакуированы посетители торгового центра GreenPark из-за угрозы минирования. Об этомURA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«В Нижневартовске эвакуация. Поступило сообщение о минировании [торгового центра]», — сообщил источник в силовых структурах. На месте работают спецслужбы.

URA.RU запросило комментарий в УМВД ХМАО и администрации Нижневартовска. Ответ ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) эвакуированы посетители торгового центра GreenPark из-за угрозы минирования. Об этомURA.RU сообщил источник в силовых структурах. «В Нижневартовске эвакуация. Поступило сообщение о минировании [торгового центра]», — сообщил источник в силовых структурах. На месте работают спецслужбы. URA.RU запросило комментарий в УМВД ХМАО и администрации Нижневартовска. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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