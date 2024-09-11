Челябинскую область накроют ночные заморозки

11 сентября 2024 в 22:49 Размер текста - 17 +

Холоднее всего будет в горной местности Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинской области в ночь на 12 сентября начнутся заморозки. Об этом сообщают на сайте «Гисметео». «Температура воздуха в регионе с 12 по 14 сентября ночью будет опускаться. Прогнозируются заморозки до +1 градуса в горах и низинах», — отмечают синоптики. В ближайшие три дня будет малооблачно, преимущественно без осадков. Дневные температуры в регионе будут колебаться от 16 до 22 градусов тепла. Ранее в долгосрочном прогнозе сервис «Яндекс. Погода» пообещал первый снег в конце текущего месяца. По прогнозам синоптиков снег выпадет в Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, на 28 и 29 сентября обещают снегопады. Такую погоду обозначил в долгосрочном прогнозе сервис «Яндекс. Погода» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в ночь на 12 сентября начнутся заморозки. Об этом сообщают на сайте «Гисметео». «Температура воздуха в регионе с 12 по 14 сентября ночью будет опускаться. Прогнозируются заморозки до +1 градуса в горах и низинах», — отмечают синоптики. В ближайшие три дня будет малооблачно, преимущественно без осадков. Дневные температуры в регионе будут колебаться от 16 до 22 градусов тепла. Ранее в долгосрочном прогнозе сервис «Яндекс. Погода» пообещал первый снег в конце текущего месяца. По прогнозам синоптиков снег выпадет в Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, на 28 и 29 сентября обещают снегопады. Такую погоду обозначил в долгосрочном прогнозе сервис «Яндекс. Погода»