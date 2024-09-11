Челябинскую область накроют ночные заморозки

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Зимние виды города. Пермь, зима, иней, заморозки, мороз
Холоднее всего будет в горной местности Фото:

В Челябинской области в ночь на 12 сентября начнутся заморозки. Об этом сообщают на сайте «Гисметео».

«Температура воздуха в регионе с 12 по 14 сентября ночью будет опускаться. Прогнозируются заморозки до +1 градуса в горах и низинах», — отмечают синоптики.

В ближайшие три дня будет малооблачно, преимущественно без осадков. Дневные температуры в регионе будут колебаться от 16 до 22 градусов тепла.

Ранее в долгосрочном прогнозе сервис «Яндекс. Погода» пообещал первый снег в конце текущего месяца. По прогнозам синоптиков снег выпадет в Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, на 28 и 29 сентября обещают снегопады. Такую погоду обозначил в долгосрочном прогнозе сервис «Яндекс. Погода»

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В Челябинской области в ночь на 12 сентября начнутся заморозки. Об этом сообщают на сайте «Гисметео». «Температура воздуха в регионе с 12 по 14 сентября ночью будет опускаться. Прогнозируются заморозки до +1 градуса в горах и низинах», — отмечают синоптики. В ближайшие три дня будет малооблачно, преимущественно без осадков. Дневные температуры в регионе будут колебаться от 16 до 22 градусов тепла. Ранее в долгосрочном прогнозе сервис «Яндекс. Погода» пообещал первый снег в конце текущего месяца. По прогнозам синоптиков снег выпадет в Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, на 28 и 29 сентября обещают снегопады. Такую погоду обозначил в долгосрочном прогнозе сервис «Яндекс. Погода»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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