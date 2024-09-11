Челябинскую область накроют ночные заморозки

В Челябинской области в ночь на 12 сентября начнутся заморозки. Об этом сообщают на сайте «Гисметео».
«Температура воздуха в регионе с 12 по 14 сентября ночью будет опускаться. Прогнозируются заморозки до +1 градуса в горах и низинах», — отмечают синоптики.
В ближайшие три дня будет малооблачно, преимущественно без осадков. Дневные температуры в регионе будут колебаться от 16 до 22 градусов тепла.
Ранее в долгосрочном прогнозе сервис «Яндекс. Погода» пообещал первый снег в конце текущего месяца. По прогнозам синоптиков снег выпадет в Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, на 28 и 29 сентября обещают снегопады. Такую погоду обозначил в долгосрочном прогнозе сервис «Яндекс. Погода»
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