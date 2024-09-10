В Челябинской области выпадет снег

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, на 28 и 29 сентября обещают снегопады. Такую погоду обозначил в долгосрочном прогнозе сервис «Яндекс. Погода».
«Мокрый снег ожидается 28 и 29 сентября. По прогнозам синоптиков, ночные температуры в эти дни достигнут отрицательных отметок», — указано в сервисе прогноза погоды. Днем метеорологи обещают всего 1-2 градуса тепла, по ночам в эти дни — 1-2 градуса мороза.
Синоптики отметили, что в регионе будут постепенно снижаться дневные и ночные температуры, однако в ближайшие две недели заморозков не ожидается. К концу сентября метеорологи обещают по ночам стойкий минус, но к началу октября ночные температуры вновь будут положительными.
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