Володин: среди депутатов будет больше участников СВО

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прогнозирует увеличение числа участников специальной военной операции среди депутатов. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-24».
«Участников специальной военной операции среди депутатов будет все больше. Это просто по определению должно быть», — сказал Володин в беседе с телеканалом «Россия-24».
Он подчеркнул, что возвращающиеся с фронта люди с активной гражданской позицией будут востребованы и должны получить поддержку. Он отметил важность их опыта, приобретенного в ходе специальной военной операции, для работы в законодательном органе. Володин уточнил, что в этом году депутаты не ездили «на острова». По его словам, все понимают, что идет СВО.
Ранее Володин сообщал, что принят закон, защищающий выплаты участникам СВО от списания в случае их банкротства. По его словам, до сих пор в запуске процедуры банкротства все имущество должника, использовалось для погашения долгов.
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