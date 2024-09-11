11 сентября 2024

Володин: среди депутатов будет больше участников СВО

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Генеральный совет партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин прокомментировал участие депутатов в СВО Фото:

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прогнозирует увеличение числа участников специальной военной операции среди депутатов. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-24».

«Участников специальной военной операции среди депутатов будет все больше. Это просто по определению должно быть», — сказал Володин в беседе с телеканалом «Россия-24».

Он подчеркнул, что возвращающиеся с фронта люди с активной гражданской позицией будут востребованы и должны получить поддержку. Он отметил важность их опыта, приобретенного в ходе специальной военной операции, для работы в законодательном органе. Володин уточнил, что в этом году депутаты не ездили «на острова». По его словам, все понимают, что идет СВО.

Ранее Володин сообщал, что принят закон, защищающий выплаты участникам СВО от списания в случае их банкротства. По его словам, до сих пор в запуске процедуры банкротства все имущество должника, использовалось для погашения долгов.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин прогнозирует увеличение числа участников специальной военной операции среди депутатов. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-24». «Участников специальной военной операции среди депутатов будет все больше. Это просто по определению должно быть», — сказал Володин в беседе с телеканалом «Россия-24». Он подчеркнул, что возвращающиеся с фронта люди с активной гражданской позицией будут востребованы и должны получить поддержку. Он отметил важность их опыта, приобретенного в ходе специальной военной операции, для работы в законодательном органе. Володин уточнил, что в этом году депутаты не ездили «на острова». По его словам, все понимают, что идет СВО. Ранее Володин сообщал, что принят закон, защищающий выплаты участникам СВО от списания в случае их банкротства. По его словам, до сих пор в запуске процедуры банкротства все имущество должника, использовалось для погашения долгов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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