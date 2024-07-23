Новый закон защитит выплаты участникам СВО от списания при банкротстве

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Герой СВО, Иванов Сергей. Курган, сво, участник сво, герой сво
Новый закон защитит выплаты за участие в СВО от списания при банкротстве Фото:

Госдума приняла закон, защищающий выплаты участникам СВО от списания в случае их банкротства. Информация об этом следует из пленарного заседания Госдумы.

«Недопустимо, чтобы средства, которые солдат или офицер получает, защищая нашу страну и граждан, включались в конкурсную массу и изымались при банкротстве», — сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Сейчас при запуске процедуры банкротства все имущество должника (за редкими исключениями), в том числе боевые выплаты, используется для погашения долгов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости наладить систему отпусков для бойцов СВО. «Будем работать над этим», — подчеркнул президент.

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Госдума приняла закон, защищающий выплаты участникам СВО от списания в случае их банкротства. Информация об этом следует из пленарного заседания Госдумы. «Недопустимо, чтобы средства, которые солдат или офицер получает, защищая нашу страну и граждан, включались в конкурсную массу и изымались при банкротстве», — сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Сейчас при запуске процедуры банкротства все имущество должника (за редкими исключениями), в том числе боевые выплаты, используется для погашения долгов. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости наладить систему отпусков для бойцов СВО. «Будем работать над этим», — подчеркнул президент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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