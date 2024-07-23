Новый закон защитит выплаты участникам СВО от списания при банкротстве

23 июля 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

Новый закон защитит выплаты за участие в СВО от списания при банкротстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Госдума приняла закон, защищающий выплаты участникам СВО от списания в случае их банкротства. Информация об этом следует из пленарного заседания Госдумы. «Недопустимо, чтобы средства, которые солдат или офицер получает, защищая нашу страну и граждан, включались в конкурсную массу и изымались при банкротстве», — сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Сейчас при запуске процедуры банкротства все имущество должника (за редкими исключениями), в том числе боевые выплаты, используется для погашения долгов. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости наладить систему отпусков для бойцов СВО. «Будем работать над этим», — подчеркнул президент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдума приняла закон, защищающий выплаты участникам СВО от списания в случае их банкротства. Информация об этом следует из пленарного заседания Госдумы. «Недопустимо, чтобы средства, которые солдат или офицер получает, защищая нашу страну и граждан, включались в конкурсную массу и изымались при банкротстве», — сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Сейчас при запуске процедуры банкротства все имущество должника (за редкими исключениями), в том числе боевые выплаты, используется для погашения долгов. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости наладить систему отпусков для бойцов СВО. «Будем работать над этим», — подчеркнул президент.