Путин поклонился мощам Александра Невского. Видео

Путин и патриарх Кирилл посетили Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру

12 сентября 2024 в 20:13 Размер текста - 17 +

Владимир Путин и патриарх Кирилл поклонились мощам Александра Невского Фото: Владимир Смирнов/POOL/ТАСС Президент России Владимир Путин и патриарх Кирилл посетили Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге, чтобы отметить 300-летие перенесения мощей Александра Невского. По этому случаю глава государства прибыл в один из старейших монастырей города и поклонился мощам новгородского князя. «Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приехали в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру по случаю 300-летия перенесения в Санкт-Петербург мощей Александра Невского», — сообщили в telegram-канале «Кремль. Новости». «Аурус» президента проехал через Консисторские ворота лавры и остановился у Благовещенского храма, где его встречал патриарх Кирилл. Путин и предстоятель Русской православной церкви соблюдали православные традиции, включая троекратное целование в щеки. В храме президент возложил почести мощам благоверного князя Александра Невского. После чего глава страны и патриарх продолжили общение в неформальной обстановке. Кроме того, Путин также возложил цветы к могиле полководца Александра Суворова, похороненного в лавре. Свято-Троицкая Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге, основанная в 1713 году по приказу Петра Великого, является крупнейшим монастырем города. В 1724 году сюда были перенесены мощи святого Александра Невского. После 1917 года лавра временно закрылась, но с 1957 года в ней возобновились богослужения. В 1990 году комплекс вошел в список ЮНЕСКО и был передан Русской православной церкви. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин и патриарх Кирилл посетили Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге, чтобы отметить 300-летие перенесения мощей Александра Невского. По этому случаю глава государства прибыл в один из старейших монастырей города и поклонился мощам новгородского князя. «Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приехали в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру по случаю 300-летия перенесения в Санкт-Петербург мощей Александра Невского», — сообщили в telegram-канале «Кремль. Новости». «Аурус» президента проехал через Консисторские ворота лавры и остановился у Благовещенского храма, где его встречал патриарх Кирилл. Путин и предстоятель Русской православной церкви соблюдали православные традиции, включая троекратное целование в щеки. В храме президент возложил почести мощам благоверного князя Александра Невского. После чего глава страны и патриарх продолжили общение в неформальной обстановке. Кроме того, Путин также возложил цветы к могиле полководца Александра Суворова, похороненного в лавре. Свято-Троицкая Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге, основанная в 1713 году по приказу Петра Великого, является крупнейшим монастырем города. В 1724 году сюда были перенесены мощи святого Александра Невского. После 1917 года лавра временно закрылась, но с 1957 года в ней возобновились богослужения. В 1990 году комплекс вошел в список ЮНЕСКО и был передан Русской православной церкви.