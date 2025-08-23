«Оптимизм республиканца поугас»: в США заговорили о провале Трампа в украинском вопросе

Президент США Дональд Трамп объявил о начале подготовки к прямым переговорам между лидером России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским, однако уже спустя четыре дня оптимизм президента Штатов угас. Москва дала понять, что встреча пока невозможна. Об этом сообщает одна из американских газет.
«Президент США Дональд Трамп начал неделю с заявления о дипломатическом прорыве в своих попытках подтолкнуть Москву и Киев к миру, объявив о начале подготовки к прямым переговорам между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Четыре дня спустя оптимизм президента-республиканца поугас», — пишет Daily News.
По данным издания, глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что Путин не планирует встречаться с Зеленским до тех пор, пока Украина не согласится на ряд давних требований Москвы, касающихся условий прекращения конфликта. «Болезненная» неудача, которую потерпел Трамп, стала для него серьезным ударом, поскольку он неоднократно подчеркивал эффективность своей дипломатической стратегии и представлял ее как ключевой фактор для достижения соглашения, способного завершить затянувшийся конфликт.
Газета напоминает, что в минувшую пятницу Трамп сообщил о намерении принять решение о дальнейших шагах в течение двух недель, если не удастся организовать прямые переговоры Путина и Зеленского. Американский лидер также вновь допустил возможность введения дополнительных санкций или пошлин против России — угрозу, которую он уже озвучивал, но до сих пор не реализовал, отмечает издание.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что переговоры между главами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским — могут не привести к ощутимым результатам, передает RT. Лидер Штатов также подчеркивал, что не желал бы принимать участие в возможных переговорах между Путиным и Зеленским.
