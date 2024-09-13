В ХМАО выбрали лучшую бригаду скорой помощи

В Когалыме (ХМАО) 14 сентября завершился окружной конкурс профмастерства среди бригад скорой медицинской помощи (СМП). Глава депздрава Югры Алексей Добровольский в соцсети сообщил, что победителем стала команда «Экипаж 103» Когалымской городской больницы.
«В Когалыме завершился VII окружной конкурс профессионального мастерства среди бригад скорой медицинской помощи. Спешу поделиться результатами! Лучшей бригадой скорой медицинской помощи Югры стала команда „Экипаж 103“ Когалымской городской больницы», — сообщил Добровольский в своем telegram-канале.
Среди станций скорой медицинской помощи победителем стала команда из Нягани «Биоритм». Лучшая бригада СМП районной больницы, а также лучшая в оказании помощи при ДТП — команда «Ночной дозор» Ханты-Мансийской районной больницы. Победители были также выбраны в еще, как минимум, семи категориях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!