К концу недели в Челябинской области окончится бабье лето

16 сентября 2024 в 13:26 Размер текста - 17 +

Бабье лето подходит к концу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бабье лето в Челябинской области завершится к концу рабочей недели. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. «Обширный малоподвижный антициклон, с которым на Южном Урале было связано наступление бабьего лета, постепенно ослабевает и разрушается. В середине недели арктические циклоны начнут проникать вглубь материка, что изменит погоду в регионе к концу рабочей недели. Ожидается более облачная погода, с небольшими дождями и порывами ветра, а температурный фон будет более сглаженный, чуть выше климатической нормы», — сообщили в ЦГМС. В первой половине недели в регионе будет сохраняться малооблачная погода без осадков, со слабым ветром и контрастными температурами в течение суток. По ночам ожидаются заморозки, а днем воздух будет прогреваться до +22°. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бабье лето в Челябинской области завершится к концу рабочей недели. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. «Обширный малоподвижный антициклон, с которым на Южном Урале было связано наступление бабьего лета, постепенно ослабевает и разрушается. В середине недели арктические циклоны начнут проникать вглубь материка, что изменит погоду в регионе к концу рабочей недели. Ожидается более облачная погода, с небольшими дождями и порывами ветра, а температурный фон будет более сглаженный, чуть выше климатической нормы», — сообщили в ЦГМС. В первой половине недели в регионе будет сохраняться малооблачная погода без осадков, со слабым ветром и контрастными температурами в течение суток. По ночам ожидаются заморозки, а днем воздух будет прогреваться до +22°.