К концу недели в Челябинской области окончится бабье лето

Бабье лето в Челябинской области завершится к концу рабочей недели. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
«Обширный малоподвижный антициклон, с которым на Южном Урале было связано наступление бабьего лета, постепенно ослабевает и разрушается. В середине недели арктические циклоны начнут проникать вглубь материка, что изменит погоду в регионе к концу рабочей недели. Ожидается более облачная погода, с небольшими дождями и порывами ветра, а температурный фон будет более сглаженный, чуть выше климатической нормы», — сообщили в ЦГМС.
В первой половине недели в регионе будет сохраняться малооблачная погода без осадков, со слабым ветром и контрастными температурами в течение суток. По ночам ожидаются заморозки, а днем воздух будет прогреваться до +22°.
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