К концу недели в Челябинской области окончится бабье лето

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Золотая осень, Бабье лето. Челябинск, сквер, алое поле, парк, листья, бабье лето, золотая осень, природа, желтый лист, время года
Бабье лето подходит к концу Фото:

Бабье лето в Челябинской области завершится к концу рабочей недели. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

«Обширный малоподвижный антициклон, с которым на Южном Урале было связано наступление бабьего лета, постепенно ослабевает и разрушается. В середине недели арктические циклоны начнут проникать вглубь материка, что изменит погоду в регионе к концу рабочей недели. Ожидается более облачная погода, с небольшими дождями и порывами ветра, а температурный фон будет более сглаженный, чуть выше климатической нормы», — сообщили в ЦГМС.

В первой половине недели в регионе будет сохраняться малооблачная погода без осадков, со слабым ветром и контрастными температурами в течение суток. По ночам ожидаются заморозки, а днем воздух будет прогреваться до +22°.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бабье лето в Челябинской области завершится к концу рабочей недели. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. «Обширный малоподвижный антициклон, с которым на Южном Урале было связано наступление бабьего лета, постепенно ослабевает и разрушается. В середине недели арктические циклоны начнут проникать вглубь материка, что изменит погоду в регионе к концу рабочей недели. Ожидается более облачная погода, с небольшими дождями и порывами ветра, а температурный фон будет более сглаженный, чуть выше климатической нормы», — сообщили в ЦГМС. В первой половине недели в регионе будет сохраняться малооблачная погода без осадков, со слабым ветром и контрастными температурами в течение суток. По ночам ожидаются заморозки, а днем воздух будет прогреваться до +22°.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...