16 сентября 2024

В ХМАО директор «Пятерочки» обворовала магазин для погашения личных долгов

© Служба новостей «URA.RU»
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Директор магазина украла из сейфа 100 тысяч рублей чтобы погасить долги
Директор магазина украла из сейфа 100 тысяч рублей чтобы погасить долги Фото:

В Нижневартовском районе директор «Пятерочки» обворовала сейф магазина чтобы погасить долги. За это суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно.

«В связи с необходимостью оплаты долговых обязательств, она решила похитить денежные средства из сейфа главной кассы магазина. [Осужденная] прошла в помещение главной кассы, и, убедившись, что за ней никто не наблюдает, открыла главный сейф и похитила денежные средства в сумме 107 000 рублей», — сообщается в базе данных суда.

Согласно сведениям из картотеки, югорчанка, чтобы скрыть пропажу денег, нарезала муляжи купюр и упаковала их в инкассаторский пакет и положила его в сейф. Обман разоблачили сотрудники безопасности магазина, которые приехали с внеплановой проверкой. Осужденная полностью раскаялась в содеянном и обязалась возместить ущерб.

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В Нижневартовском районе директор «Пятерочки» обворовала сейф магазина чтобы погасить долги. За это суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно. «В связи с необходимостью оплаты долговых обязательств, она решила похитить денежные средства из сейфа главной кассы магазина. [Осужденная] прошла в помещение главной кассы, и, убедившись, что за ней никто не наблюдает, открыла главный сейф и похитила денежные средства в сумме 107 000 рублей», — сообщается в базе данных суда. Согласно сведениям из картотеки, югорчанка, чтобы скрыть пропажу денег, нарезала муляжи купюр и упаковала их в инкассаторский пакет и положила его в сейф. Обман разоблачили сотрудники безопасности магазина, которые приехали с внеплановой проверкой. Осужденная полностью раскаялась в содеянном и обязалась возместить ущерб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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