В ХМАО директор «Пятерочки» обворовала магазин для погашения личных долгов

В Нижневартовском районе директор «Пятерочки» обворовала сейф магазина чтобы погасить долги. За это суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно.
«В связи с необходимостью оплаты долговых обязательств, она решила похитить денежные средства из сейфа главной кассы магазина. [Осужденная] прошла в помещение главной кассы, и, убедившись, что за ней никто не наблюдает, открыла главный сейф и похитила денежные средства в сумме 107 000 рублей», — сообщается в базе данных суда.
Согласно сведениям из картотеки, югорчанка, чтобы скрыть пропажу денег, нарезала муляжи купюр и упаковала их в инкассаторский пакет и положила его в сейф. Обман разоблачили сотрудники безопасности магазина, которые приехали с внеплановой проверкой. Осужденная полностью раскаялась в содеянном и обязалась возместить ущерб.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!