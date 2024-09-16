Власти ХМАО сменили куратора, отвечающего за тушение лесных пожаров

Врио руководителя ведомства назначили Александра Шилова
Руководитель Базы авиационной и наземной охраны лесов ХМАО Иван Шевцов ушел на пенсию. Врио руководителя ведомства назначен замдиректора Александр Шилов. Информацию URA.RU подтвердил сам Шилов
«Постановление автономного округа 447-е от 13 сентября. Вчера у него [Шевцова] был последний рабочий день», — сообщил журналисту агентства Шилов.
Учреждение охраняет леса от пожаров и занимается их восстановлением. Среди прочего база также выполняет функции по сохранению охотничьих ресурсов в регионе.
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