16 сентября 2024

Власти ХМАО сменили куратора, отвечающего за тушение лесных пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Врио руководителя ведомства назначили Александра Шилова
Врио руководителя ведомства назначили Александра Шилова Фото:

Руководитель Базы авиационной и наземной охраны лесов ХМАО Иван Шевцов ушел на пенсию. Врио руководителя ведомства назначен замдиректора Александр Шилов. Информацию URA.RU подтвердил сам Шилов

«Постановление автономного округа 447-е от 13 сентября. Вчера у него [Шевцова] был последний рабочий день», — сообщил журналисту агентства Шилов.

Учреждение охраняет леса от пожаров и занимается их восстановлением. Среди прочего база также выполняет функции по сохранению охотничьих ресурсов в регионе.

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Руководитель Базы авиационной и наземной охраны лесов ХМАО Иван Шевцов ушел на пенсию. Врио руководителя ведомства назначен замдиректора Александр Шилов. Информацию URA.RU подтвердил сам Шилов «Постановление автономного округа 447-е от 13 сентября. Вчера у него [Шевцова] был последний рабочий день», — сообщил журналисту агентства Шилов. Учреждение охраняет леса от пожаров и занимается их восстановлением. Среди прочего база также выполняет функции по сохранению охотничьих ресурсов в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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