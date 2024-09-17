«Я хочу жить»: жители ХМАО собирают деньги на лечение в Китае девочки, больной раком крови

Родители тринадцатилетней Екатерины Савиной из Пыть-Яха объявили сбор денежных средств на терапию дочери в Китае. Она борется с лейкозом (рак крови — прим.ред.) уже семь лет. На лечение требуется 15 миллионов рублей.
«Я не фейк и не спам. Меня зовут Екатерина Савина, мне 13 лет. С шести лет я лечусь от острого лимфобластного лейкоза. <…> Верю, что вы поможете мне с семьей собрать средства на лечение в Китае. Я просто хочу жить, как все остальные», — рассказала югорчанка в видео, опубликованном в группе для денежного сбора в соцсети «ВКонтакте».
Девочке требуется 15 миллионов рублей, чтобы пройти терапию в Пекине. Родители Савиной рассказали, что их дочь уже перенесла несколько курсов химиотерапии, трансплантацию костного мозга и несколько рецидивов.
Отец югорчанки Евгений Савин попросил помощи у губернатора ХМАО Руслана Кухарука. «Катя почти победила эту болезнь, сейчас ей нужна терапия, которой нет в нашей стране. Благотворительные фонды в силу разных обстоятельств не берутся за сборы на лечение за рубежом. <…> Прошу вас о помощи, потому что верю в чудесное исцеление дочери», — обратился Савин к главе округа.
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