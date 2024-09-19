Челябинский министр жестко отреагировал на конфликт в школе

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Виталий Литке заявил о необходимости защищать педагогов
Виталий Литке заявил о необходимости защищать педагогов Фото:

Министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке жестко отреагировал на конфликт в школе, после которого была госпитализирована учительница. Заявление министра 19 сентября опубликовала пресс-служба минобра.

«Сегодня в одной из школ Челябинска произошла чрезвычайная ситуация. Родители пришли на прием в образовательную организацию, в ходе беседы возник конфликт, в результате которого пострадал педагог школы. Учителя работают с детьми, с нашим будущим, это непростой труд с высокой степенью ответственности. Подобное поведение по отношению к представителям педагогической профессии недопустимо», — заявил Литке.

Министр заявил о необходимости защитить интересы учителей и предотвратить подобное вмешательство в образовательный процесс. Он подчеркнул, что министерство всегда будет защищать педагогов и жестко реагировать на подобные случаи.

Литке добавил, что ситуация находится на контроле губернатора и минобра региона. Правоохранительные органы проводят следственные действия. Виновные будут установлены и понесут ответственность согласно законодательству.

В региональном управлении СКР подтвердили, что по факту инцидента проводится доследственная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

«По данному факту в следственном управлении СК РФ по Челябинской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступлений, предусмотренных статьями 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и 213 УК РФ (хулиганство). Педагогу будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — уточнили в пресс-службе.

Инцидент произошел в школе №71 в Металлургическом районе. Дети во время урока говорили между собой на цыганском языке и пользовались телефонами. Учительница сделала им замечание и запретила пользоваться телефонами.

После этого отец детей пришел в школу и принялся нецензурно оскорблять учительницу и угрожать ей. В результате педагогу стало плохо. Ее увезли на скорой и положили в больницу.

Мужчина оказался уроженцем Ульяновской области. Он задержан и доставлен в Металлургический отдел МВД.

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Министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке жестко отреагировал на конфликт в школе, после которого была госпитализирована учительница. Заявление министра 19 сентября опубликовала пресс-служба минобра. «Сегодня в одной из школ Челябинска произошла чрезвычайная ситуация. Родители пришли на прием в образовательную организацию, в ходе беседы возник конфликт, в результате которого пострадал педагог школы. Учителя работают с детьми, с нашим будущим, это непростой труд с высокой степенью ответственности. Подобное поведение по отношению к представителям педагогической профессии недопустимо», — заявил Литке. Министр заявил о необходимости защитить интересы учителей и предотвратить подобное вмешательство в образовательный процесс. Он подчеркнул, что министерство всегда будет защищать педагогов и жестко реагировать на подобные случаи. Литке добавил, что ситуация находится на контроле губернатора и минобра региона. Правоохранительные органы проводят следственные действия. Виновные будут установлены и понесут ответственность согласно законодательству. В региональном управлении СКР подтвердили, что по факту инцидента проводится доследственная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе управления. «По данному факту в следственном управлении СК РФ по Челябинской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступлений, предусмотренных статьями 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и 213 УК РФ (хулиганство). Педагогу будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — уточнили в пресс-службе. Инцидент произошел в школе №71 в Металлургическом районе. Дети во время урока говорили между собой на цыганском языке и пользовались телефонами. Учительница сделала им замечание и запретила пользоваться телефонами. После этого отец детей пришел в школу и принялся нецензурно оскорблять учительницу и угрожать ей. В результате педагогу стало плохо. Ее увезли на скорой и положили в больницу. Мужчина оказался уроженцем Ульяновской области. Он задержан и доставлен в Металлургический отдел МВД.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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