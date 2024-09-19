Челябинский министр жестко отреагировал на конфликт в школе

Министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке жестко отреагировал на конфликт в школе, после которого была госпитализирована учительница. Заявление министра 19 сентября опубликовала пресс-служба минобра.
«Сегодня в одной из школ Челябинска произошла чрезвычайная ситуация. Родители пришли на прием в образовательную организацию, в ходе беседы возник конфликт, в результате которого пострадал педагог школы. Учителя работают с детьми, с нашим будущим, это непростой труд с высокой степенью ответственности. Подобное поведение по отношению к представителям педагогической профессии недопустимо», — заявил Литке.
Министр заявил о необходимости защитить интересы учителей и предотвратить подобное вмешательство в образовательный процесс. Он подчеркнул, что министерство всегда будет защищать педагогов и жестко реагировать на подобные случаи.
Литке добавил, что ситуация находится на контроле губернатора и минобра региона. Правоохранительные органы проводят следственные действия. Виновные будут установлены и понесут ответственность согласно законодательству.
В региональном управлении СКР подтвердили, что по факту инцидента проводится доследственная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе управления.
«По данному факту в следственном управлении СК РФ по Челябинской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступлений, предусмотренных статьями 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и 213 УК РФ (хулиганство). Педагогу будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — уточнили в пресс-службе.
Инцидент произошел в школе №71 в Металлургическом районе. Дети во время урока говорили между собой на цыганском языке и пользовались телефонами. Учительница сделала им замечание и запретила пользоваться телефонами.
После этого отец детей пришел в школу и принялся нецензурно оскорблять учительницу и угрожать ей. В результате педагогу стало плохо. Ее увезли на скорой и положили в больницу.
Мужчина оказался уроженцем Ульяновской области. Он задержан и доставлен в Металлургический отдел МВД.
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