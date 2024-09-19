Награжденного свердловского бойца СВО оставили без выплаты за ранение

В Пышминском городском округе (Свердловская область) участнику спецоперации РФ на Украине, награжденному медалью «За отвагу», управление соцполитики №8 отказало в единовременной выплате. Мужчина приехал в родной город, чтобы пройти реабилитацию после ранения, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Мужчина обратился в управление социальной политики №8 с заявлением о назначении ему выплаты за ранение. Решением территориального органа исполнительной власти в удовлетворении заявления в феврале 2024 года отказано с указанием на отсутствие подтверждения соблюдения условий предоставления единовременной денежной выплаты», — следует из сообщения.
Военнослужащий обратился в прокуратуру. В ходе проверки правоохранители установили, что мужчина добровольно отправился на СВО в 2023 году, а за участие в боевых действиях был отмечен наградой. Дело направили в Камышловский райсуд, где заявление прокурора удовлетворили, а бойцу перечислили единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей.
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