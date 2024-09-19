19 сентября 2024

Награжденного свердловского бойца СВО оставили без выплаты за ранение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, автомат калашникова, противостояние, боевики, лес, оружие, вооружение, война, подготовка, ак, конфликт, вооруженные силы, тайга, бойцы, зеленка, вооруженные люди, вооруженный человек, весна, солдат, мобилизация, вс рф, сво, наемники, военный, бойцы сво, ак 74
Прокуратура вмешалась в дело военнослужащего Фото:

В Пышминском городском округе (Свердловская область) участнику спецоперации РФ на Украине, награжденному медалью «За отвагу», управление соцполитики №8 отказало в единовременной выплате. Мужчина приехал в родной город, чтобы пройти реабилитацию после ранения, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Мужчина обратился в управление социальной политики №8 с заявлением о назначении ему выплаты за ранение. Решением территориального органа исполнительной власти в удовлетворении заявления в феврале 2024 года отказано с указанием на отсутствие подтверждения соблюдения условий предоставления единовременной денежной выплаты», — следует из сообщения.

Военнослужащий обратился в прокуратуру. В ходе проверки правоохранители установили, что мужчина добровольно отправился на СВО в 2023 году, а за участие в боевых действиях был отмечен наградой. Дело направили в Камышловский райсуд, где заявление прокурора удовлетворили, а бойцу перечислили единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пышминском городском округе (Свердловская область) участнику спецоперации РФ на Украине, награжденному медалью «За отвагу», управление соцполитики №8 отказало в единовременной выплате. Мужчина приехал в родной город, чтобы пройти реабилитацию после ранения, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Мужчина обратился в управление социальной политики №8 с заявлением о назначении ему выплаты за ранение. Решением территориального органа исполнительной власти в удовлетворении заявления в феврале 2024 года отказано с указанием на отсутствие подтверждения соблюдения условий предоставления единовременной денежной выплаты», — следует из сообщения. Военнослужащий обратился в прокуратуру. В ходе проверки правоохранители установили, что мужчина добровольно отправился на СВО в 2023 году, а за участие в боевых действиях был отмечен наградой. Дело направили в Камышловский райсуд, где заявление прокурора удовлетворили, а бойцу перечислили единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...