23 сентября 2024

В Челябинске открыли продажу билетов на октябрьские игры «Трактора»

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Хоккей Трактор-Нефтехимик. Челябинск, трактор, хоккей, нефтехимик
Приобрести билеты можно в кассах и онлайн Фото:

В Челябинске начался старт продаж билетов на октябрьские игры ХК «Трактор». Приобрести их можно в кассе ледовой арены, либо онлайн, сообщает пресс-служба клуба.

«Билеты на октябрьскую домашнюю серию уже в продаже», — сообщили в пресс-службе ХК «Трактор». Всего домашняя серия в октябре будет состоять из семи матчей.

Купить билеты можно на официальном сайте клуба онлайн, либо в кассе ледовой арены. При этом приобрести их в кассе смогут лишь льготные категорий граждан.

В октябре на своем льду челябинцы сыграют против «Адмирала» (Владивосток), «Торпедо» (Нижний Новгород, «Авангарда» (Омск), Ак Барса (Казань), Салавата Юлаева (Уфа), «Автомобилиста» (Екатеринбург) и «Сибири» (Новосибирск). Всего за месяц «Трактор» сыграет 13 матчей.

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В Челябинске начался старт продаж билетов на октябрьские игры ХК «Трактор». Приобрести их можно в кассе ледовой арены, либо онлайн, сообщает пресс-служба клуба. «Билеты на октябрьскую домашнюю серию уже в продаже», — сообщили в пресс-службе ХК «Трактор». Всего домашняя серия в октябре будет состоять из семи матчей. Купить билеты можно на официальном сайте клуба онлайн, либо в кассе ледовой арены. При этом приобрести их в кассе смогут лишь льготные категорий граждан. В октябре на своем льду челябинцы сыграют против «Адмирала» (Владивосток), «Торпедо» (Нижний Новгород, «Авангарда» (Омск), Ак Барса (Казань), Салавата Юлаева (Уфа), «Автомобилиста» (Екатеринбург) и «Сибири» (Новосибирск). Всего за месяц «Трактор» сыграет 13 матчей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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