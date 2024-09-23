В Челябинске открыли продажу билетов на октябрьские игры «Трактора»

В Челябинске начался старт продаж билетов на октябрьские игры ХК «Трактор». Приобрести их можно в кассе ледовой арены, либо онлайн, сообщает пресс-служба клуба.
«Билеты на октябрьскую домашнюю серию уже в продаже», — сообщили в пресс-службе ХК «Трактор». Всего домашняя серия в октябре будет состоять из семи матчей.
Купить билеты можно на официальном сайте клуба онлайн, либо в кассе ледовой арены. При этом приобрести их в кассе смогут лишь льготные категорий граждан.
В октябре на своем льду челябинцы сыграют против «Адмирала» (Владивосток), «Торпедо» (Нижний Новгород, «Авангарда» (Омск), Ак Барса (Казань), Салавата Юлаева (Уфа), «Автомобилиста» (Екатеринбург) и «Сибири» (Новосибирск). Всего за месяц «Трактор» сыграет 13 матчей.
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