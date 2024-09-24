Jony, Вадим Самойлов и Big Baby Tape устроят шоу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пройдут концерты Jony, Вадима Самойлова и Big Baby Tape

24 сентября 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Вадим Самойлов отметит свое 60-летие грандиозным концертом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Осень продолжает удивлять екатеринбуржцев разнообразием музыкальных талантов, которые приезжают на Урал с гастролями. URA.RU собрало самые яркие события, которые ждут зрителей в этом месяце. Среди них — концерты автора хита «Валим на гелике» Ислама Итляшева, k-pop группы W24, романтика Jony, легенд музыки Вадима Самойлова и Александра Серова. 4 октября: автор хитов «Мамбл» и «Кубик льда» рэпер GONE.Fludd отправляется в тур по России в поддержку своего нового альбома FLUDDALITY. Уральские поклонники могут насладиться его творчеством на площадке TeleClub;

отправляется в тур по России в поддержку своего нового альбома FLUDDALITY. Уральские поклонники могут насладиться его творчеством на площадке TeleClub; 5 октября: в преддверии 60-летия Вадим Самойлов , основатель и лидер группы «Агата Кристи», приглашает поклонников отметить это событие вместе с ним на сцене ККТ «Космос». Событие обещает стать настоящим праздником для всех, кто вырос на песнях знаковой рок-группы;

, основатель и лидер группы «Агата Кристи», приглашает поклонников отметить это событие вместе с ним на сцене ККТ «Космос». Событие обещает стать настоящим праздником для всех, кто вырос на песнях знаковой рок-группы; 5 октября: насладиться неповторимой атмосферой и душевными песнями Владимира Преснякова можно будет в «МТС Live Холл»;

можно будет в «МТС Live Холл»; 9 октября: Александр Серов порадует поклонников в рамках юбилейного тура «70» на сцене ККТ «Космос»;

порадует поклонников в рамках юбилейного тура «70» на сцене ККТ «Космос»; 11 и 12 октября: ска-панк-группа «Пневмослон» готовит для уральской публики программы «Небо» и «Земля» на сцене TeleClub;

готовит для уральской публики программы «Небо» и «Земля» на сцене TeleClub; 12 октября: Лена Катина из t.A.T.u, «Фактор-2», «Отпетые мошенники» , «Краски», Plazma и другие легенды соберутся в ДИВС, где зададут ритмы свободы и наполнят зал атмосферой 90-х;

, «Краски», Plazma и другие легенды соберутся в ДИВС, где зададут ритмы свободы и наполнят зал атмосферой 90-х; 12 октября: артист вне времени Loc-Dog , который в 2010 году выступал на разогреве у рэпера 50 Cent, приезжает в Екатеринбург. Он порадует своих давних поклонников старыми хитами и новыми треками в «Фабрике»;

, который в 2010 году выступал на разогреве у рэпера 50 Cent, приезжает в Екатеринбург. Он порадует своих давних поклонников старыми хитами и новыми треками в «Фабрике»; 13 октября: большой сольный концерт от автора хитов «Кобра» и «Она любила розы» Ислама Итляшева в TeleClub;

в TeleClub; 15 октября: «SOPRANO Турецкого» отметит 15-летие на сцене ККТ «Космос»;

отметит 15-летие на сцене ККТ «Космос»; 18 октября: k-pop группа W24 из Южной Кореи приедет на Урал, чтобы представить фанатами любимые ими хиты и кавер-версии русских песен. Выступление пройдет в TeleClub;

из Южной Кореи приедет на Урал, чтобы представить фанатами любимые ими хиты и кавер-версии русских песен. Выступление пройдет в TeleClub; 18 октября: группа «Пилот» презентует зрителям альбом «Джоконда» на сцене «Фабрики»;

презентует зрителям альбом «Джоконда» на сцене «Фабрики»; 20 октября: яркий представитель российской хип-хоп сцены Big Baby Tape выступит с клубным шоу в TeleClub;

выступит с клубным шоу в TeleClub; 20 октября: один из самых романтичных современных певцов Jony приедет в Екатеринбург. В «МТС Live Холл» он заставит поклонниц во весь голос кричать песни «Комета» и «Ты беспощадна»;

приедет в Екатеринбург. В «МТС Live Холл» он заставит поклонниц во весь голос кричать песни «Комета» и «Ты беспощадна»; 22 октября: Александр Иванов и группа «Рондо» порадуют горожан песнями «Боже, какой пустяк», «Пуля» и другими известными композициями в ККТ «Космос»;

порадуют горожан песнями «Боже, какой пустяк», «Пуля» и другими известными композициями в ККТ «Космос»; 24 октября: Катя Голышева, Юля Гаврилина , Соня Слипи и другие тиктокеры выступят с шоу Hype House в TeleClub;

, Соня Слипи и другие тиктокеры выступят с шоу Hype House в TeleClub; 24 октября: группа «5утра» , известная своей песней «Давай сбежим (Искорки)» с 4,5 млн прослушиваний за месяц, выступит в «Фабрике»;

, известная своей песней «Давай сбежим (Искорки)» с 4,5 млн прослушиваний за месяц, выступит в «Фабрике»; 25 октября: хитмейкеры Jakone & A.V.G порадуют слушателей песнями «Асфальт», «Мы итальянцы» и «Платина» в TeleClub;

порадуют слушателей песнями «Асфальт», «Мы итальянцы» и «Платина» в TeleClub; 26 октября: участник групп Rainbow и Deep Purple Джо Линн Тернер привезет в Россию новое шоу The Ultimate JLT Collection. Американский рок-н-рольщик споет в TeleClub;

привезет в Россию новое шоу The Ultimate JLT Collection. Американский рок-н-рольщик споет в TeleClub; 27 октября: тик-токер, певица и исполнительница треков «Кончил», «Я люблю», «Прыгаю» и «Мэтч» Enina выступит в «Фабрике»;

выступит в «Фабрике»; 27 октября: Нурминский исполнит хиты «Валим на гелике», «Ауфф», «За 105 двор» и «Джип» в «Пространстве Ц»;

исполнит хиты «Валим на гелике», «Ауфф», «За 105 двор» и «Джип» в «Пространстве Ц»; 27 октября: Uma2rman отметит свое 20-летие вместе с поклонниками под хиты «Прасковья», «Проститься», «Ночной дозор» в ККТ «Космос»;

отметит свое 20-летие вместе с поклонниками под хиты «Прасковья», «Проститься», «Ночной дозор» в ККТ «Космос»; 28 октября: ранее отменившая все выступления из-за ухудшения здоровья Zivert возвращается на сцену. Уже в конце октября в «МТС Live Холл» певица будет лечить души и делиться энергией со слушателями;

возвращается на сцену. Уже в конце октября в «МТС Live Холл» певица будет лечить души и делиться энергией со слушателями; 31 октября: «Непара» и Александр Шоуа исполнят треки «Другая причина», «Плачь и смотри», «Они знакомы давно» на сцене ККТ «Космос»;

исполнят треки «Другая причина», «Плачь и смотри», «Они знакомы давно» на сцене ККТ «Космос»; 31 октября: несменные хиты можно будет услышать в этот же день и в «МТС Live Холл», где выступит Сергей Лазарев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Осень продолжает удивлять екатеринбуржцев разнообразием музыкальных талантов, которые приезжают на Урал с гастролями. URA.RU собрало самые яркие события, которые ждут зрителей в этом месяце. Среди них — концерты автора хита «Валим на гелике» Ислама Итляшева, k-pop группы W24, романтика Jony, легенд музыки Вадима Самойлова и Александра Серова.