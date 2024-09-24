Jony, Вадим Самойлов и Big Baby Tape устроят шоу в Екатеринбурге

Вадим Самойлов отметит свое 60-летие грандиозным концертом
Осень продолжает удивлять екатеринбуржцев разнообразием музыкальных талантов, которые приезжают на Урал с гастролями. URA.RU собрало самые яркие события, которые ждут зрителей в этом месяце. Среди них — концерты автора хита «Валим на гелике» Ислама Итляшева, k-pop группы W24, романтика Jony, легенд музыки Вадима Самойлова и Александра Серова.
- 4 октября: автор хитов «Мамбл» и «Кубик льда» рэпер GONE.Fludd отправляется в тур по России в поддержку своего нового альбома FLUDDALITY. Уральские поклонники могут насладиться его творчеством на площадке TeleClub;
- 5 октября: в преддверии 60-летия Вадим Самойлов, основатель и лидер группы «Агата Кристи», приглашает поклонников отметить это событие вместе с ним на сцене ККТ «Космос». Событие обещает стать настоящим праздником для всех, кто вырос на песнях знаковой рок-группы;
- 5 октября: насладиться неповторимой атмосферой и душевными песнями Владимира Преснякова можно будет в «МТС Live Холл»;
- 9 октября: Александр Серов порадует поклонников в рамках юбилейного тура «70» на сцене ККТ «Космос»;
- 11 и 12 октября: ска-панк-группа «Пневмослон» готовит для уральской публики программы «Небо» и «Земля» на сцене TeleClub;
- 12 октября: Лена Катина из t.A.T.u, «Фактор-2», «Отпетые мошенники», «Краски», Plazma и другие легенды соберутся в ДИВС, где зададут ритмы свободы и наполнят зал атмосферой 90-х;
- 12 октября: артист вне времени Loc-Dog, который в 2010 году выступал на разогреве у рэпера 50 Cent, приезжает в Екатеринбург. Он порадует своих давних поклонников старыми хитами и новыми треками в «Фабрике»;
- 13 октября: большой сольный концерт от автора хитов «Кобра» и «Она любила розы» Ислама Итляшева в TeleClub;
- 15 октября: «SOPRANO Турецкого» отметит 15-летие на сцене ККТ «Космос»;
- 18 октября: k-pop группа W24 из Южной Кореи приедет на Урал, чтобы представить фанатами любимые ими хиты и кавер-версии русских песен. Выступление пройдет в TeleClub;
- 18 октября: группа «Пилот» презентует зрителям альбом «Джоконда» на сцене «Фабрики»;
- 20 октября: яркий представитель российской хип-хоп сцены Big Baby Tape выступит с клубным шоу в TeleClub;
- 20 октября: один из самых романтичных современных певцов Jony приедет в Екатеринбург. В «МТС Live Холл» он заставит поклонниц во весь голос кричать песни «Комета» и «Ты беспощадна»;
- 22 октября: Александр Иванов и группа «Рондо» порадуют горожан песнями «Боже, какой пустяк», «Пуля» и другими известными композициями в ККТ «Космос»;
- 24 октября: Катя Голышева, Юля Гаврилина, Соня Слипи и другие тиктокеры выступят с шоу Hype House в TeleClub;
- 24 октября: группа «5утра», известная своей песней «Давай сбежим (Искорки)» с 4,5 млн прослушиваний за месяц, выступит в «Фабрике»;
- 25 октября: хитмейкеры Jakone & A.V.G порадуют слушателей песнями «Асфальт», «Мы итальянцы» и «Платина» в TeleClub;
- 26 октября: участник групп Rainbow и Deep Purple Джо Линн Тернер привезет в Россию новое шоу The Ultimate JLT Collection. Американский рок-н-рольщик споет в TeleClub;
- 27 октября: тик-токер, певица и исполнительница треков «Кончил», «Я люблю», «Прыгаю» и «Мэтч» Enina выступит в «Фабрике»;
- 27 октября: Нурминский исполнит хиты «Валим на гелике», «Ауфф», «За 105 двор» и «Джип» в «Пространстве Ц»;
- 27 октября: Uma2rman отметит свое 20-летие вместе с поклонниками под хиты «Прасковья», «Проститься», «Ночной дозор» в ККТ «Космос»;
- 28 октября: ранее отменившая все выступления из-за ухудшения здоровья Zivert возвращается на сцену. Уже в конце октября в «МТС Live Холл» певица будет лечить души и делиться энергией со слушателями;
- 31 октября: «Непара» и Александр Шоуа исполнят треки «Другая причина», «Плачь и смотри», «Они знакомы давно» на сцене ККТ «Космос»;
- 31 октября: несменные хиты можно будет услышать в этот же день и в «МТС Live Холл», где выступит Сергей Лазарев.
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