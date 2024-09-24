24 сентября 2024

В Перми платные «отговорщики» запрещают продавать товары на Wildberries. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки нашли новый способ рекламировать свои услуги
Пермяки нашли новый способ рекламировать свои услуги Фото:

Жители Перми начали предлагать услуги отговорщиков. Их работа заключается в том, что они не дают продавать товары на маркетплейсах, выходить из декретного отпуска или открывать свой бизнес. Такие объявления появились на сайте «Авито».

«Отговорю вас заходить на Wildberries и Ozon. Стоимость услуги — 10 тысяч рублей», — сказано в одном из объявлений.

Корреспондент URA.RU выяснил, что это за заголовками таких объявлений скрывается реклама платных услуг. Авторы не планируют никого отговаривать.

Под заголовком скрывается реклама для индивидуальных предпринимателей
Под заголовком скрывается реклама для индивидуальных предпринимателей
Фото:
Так пермяки решили рекламировать свои курсы
Так пермяки решили рекламировать свои курсы
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Жители Перми начали предлагать услуги отговорщиков. Их работа заключается в том, что они не дают продавать товары на маркетплейсах, выходить из декретного отпуска или открывать свой бизнес. Такие объявления появились на сайте «Авито». «Отговорю вас заходить на Wildberries и Ozon. Стоимость услуги — 10 тысяч рублей», — сказано в одном из объявлений. Корреспондент URA.RU выяснил, что это за заголовками таких объявлений скрывается реклама платных услуг. Авторы не планируют никого отговаривать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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