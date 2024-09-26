Глава СК требует доклад о школе в Первоуральске, где подросток выпал из окна

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует доложить о ходе проверки в школе №5 в Первоуральске (Свердловская область), где подросток выпал из окна, снимая видео. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
«В соцсетях сообщается, что в одной из школ Первоуральска семиклассник получил телесные повреждения, выпрыгнув из окна высотного здания… Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СКР России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе проверки», — говорится в telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел днем 25 сентября. Одноклассники 13-летнего школьника снимали его падение для ролика в TikTok. На место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции и СКР. По информации собеседника URA.RU, семиклассника увезли в больницу с переломом позвоночника.
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