26 сентября 2024

Глава СК требует доклад о школе в Первоуральске, где подросток выпал из окна

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин требует доложит о ходе проверки
Александр Бастрыкин требует доложит о ходе проверки Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует доложить о ходе проверки в школе №5 в Первоуральске (Свердловская область), где подросток выпал из окна, снимая видео. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«В соцсетях сообщается, что в одной из школ Первоуральска семиклассник получил телесные повреждения, выпрыгнув из окна высотного здания… Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СКР России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе проверки», — говорится в telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел днем 25 сентября. Одноклассники 13-летнего школьника снимали его падение для ролика в TikTok. На место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции и СКР. По информации собеседника URA.RU, семиклассника увезли в больницу с переломом позвоночника.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует доложить о ходе проверки в школе №5 в Первоуральске (Свердловская область), где подросток выпал из окна, снимая видео. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «В соцсетях сообщается, что в одной из школ Первоуральска семиклассник получил телесные повреждения, выпрыгнув из окна высотного здания… Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СКР России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе проверки», — говорится в telegram-канале ведомства. Инцидент произошел днем 25 сентября. Одноклассники 13-летнего школьника снимали его падение для ролика в TikTok. На место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции и СКР. По информации собеседника URA.RU, семиклассника увезли в больницу с переломом позвоночника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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