Выпавший из окна школы Первоуральска семиклассник сломал позвоночник

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Пострадавшего госпитализировали (архивное фото) Фото:

У семиклассника, который выпал из окна второго этажа школы №5 в Первоуральске, диагностировали перелом позвоночника. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«Парня с переломом позвоночника увезли в больницу. После падения он сразу же пожаловался на жуткую боль в спине», — сказал собеседник. Пострадавшему 13 лет.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу свердловского минздрава. Там пояснили, что информация о состоянии здоровья подростка является врачебной тайной.

Инцидент произошел днем 25 сентября. Одноклассники 13-летнего школьника снимали его падение в TikTok. На место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции и СКР. Организована проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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У семиклассника, который выпал из окна второго этажа школы №5 в Первоуральске, диагностировали перелом позвоночника. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «Парня с переломом позвоночника увезли в больницу. После падения он сразу же пожаловался на жуткую боль в спине», — сказал собеседник. Пострадавшему 13 лет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу свердловского минздрава. Там пояснили, что информация о состоянии здоровья подростка является врачебной тайной. Инцидент произошел днем 25 сентября. Одноклассники 13-летнего школьника снимали его падение в TikTok. На место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции и СКР. Организована проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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