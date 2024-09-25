Выпавший из окна школы Первоуральска семиклассник сломал позвоночник

Пострадавшего госпитализировали (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У семиклассника, который выпал из окна второго этажа школы №5 в Первоуральске, диагностировали перелом позвоночника. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«Парня с переломом позвоночника увезли в больницу. После падения он сразу же пожаловался на жуткую боль в спине», — сказал собеседник. Пострадавшему 13 лет.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу свердловского минздрава. Там пояснили, что информация о состоянии здоровья подростка является врачебной тайной.

Инцидент произошел днем 25 сентября. Одноклассники 13-летнего школьника снимали его падение в TikTok. На место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции и СКР. Организована проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.