Около Рефтинского водохранилища в Свердловской области рыбаки нашли кучи мертвых рыб. В соцсетях они предположили, что это произошло из-за пересыхания каналов.
«Рефтинское водохранилище. Кто-то хотел на Шандоры? То, что на фото, это не дорога. Когда-то заполненный канал водой. Воды ноль. Кучи мертвой рыбы», — написали свердловчане в группе «Рыбалка на Среднем и Южном Урале» в соцсети «ВКонтакте».
Много маленьких, еще не пересохших водоемов встречается и в направлении Сухого Лога. Рыбаки также отмечают, что на зольниках водятся небольшие караси. По их словам, раньше на этих местах можно было встретить карасей весом до 800 грамм.
Осенью в регионе нельзя ловить три вида ценной рыбы: сига, рипуса и сибирского хариуса. Один из запретов действует до 10 декабря. Подробнее о том, где нельзя рыбачить — в материале URA.RU.
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