27 сентября 2024

У свердловского водохранилища нашли кучи мертвых рыб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мертвая рыба лежала в пересохших каналах (архивное фото)
Мертвая рыба лежала в пересохших каналах (архивное фото) Фото:

Около Рефтинского водохранилища в Свердловской области рыбаки нашли кучи мертвых рыб. В соцсетях они предположили, что это произошло из-за пересыхания каналов.

«Рефтинское водохранилище. Кто-то хотел на Шандоры? То, что на фото, это не дорога. Когда-то заполненный канал водой. Воды ноль. Кучи мертвой рыбы», — написали свердловчане в группе «Рыбалка на Среднем и Южном Урале» в соцсети «ВКонтакте».

Много маленьких, еще не пересохших водоемов встречается и в направлении Сухого Лога. Рыбаки также отмечают, что на зольниках водятся небольшие караси. По их словам, раньше на этих местах можно было встретить карасей весом до 800 грамм.

Осенью в регионе нельзя ловить три вида ценной рыбы: сига, рипуса и сибирского хариуса. Один из запретов действует до 10 декабря. Подробнее о том, где нельзя рыбачить — в материале URA.RU.

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Около Рефтинского водохранилища в Свердловской области рыбаки нашли кучи мертвых рыб. В соцсетях они предположили, что это произошло из-за пересыхания каналов. «Рефтинское водохранилище. Кто-то хотел на Шандоры? То, что на фото, это не дорога. Когда-то заполненный канал водой. Воды ноль. Кучи мертвой рыбы», — написали свердловчане в группе «Рыбалка на Среднем и Южном Урале» в соцсети «ВКонтакте». Много маленьких, еще не пересохших водоемов встречается и в направлении Сухого Лога. Рыбаки также отмечают, что на зольниках водятся небольшие караси. По их словам, раньше на этих местах можно было встретить карасей весом до 800 грамм. Осенью в регионе нельзя ловить три вида ценной рыбы: сига, рипуса и сибирского хариуса. Один из запретов действует до 10 декабря. Подробнее о том, где нельзя рыбачить — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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