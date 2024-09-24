Три вида рыбы запретили ловить осенью в Свердловской области

В Свердловской области вступил в силу запрет Минсельхоза на добычу сига

25 сентября 2024 в 11:07 Размер текста - 17 +

Один запрет уже вступил в силу, два других начнут действовать в октябре Фото: Сергей Русанов © URA.RU Осенью в Свердловской области нельзя ловить три вида ценной рыбы — сига, рипуса и сибирского хариуса. Один из запретов уже начал действовать, два других скоро вступят в силу. На каких водоемах и в какие даты уральцам лучше воздержаться от рыбалки, URA.RU разъяснили в Нижнеобском территориальном управлении федерального агентства по рыболовству. «У нас есть правила рыболовства, которые утверждены приказом Минсельхоза России №646. И там в пункте 17.1 проведены запретные периоды. Они есть как весенние, так и осенние для некоторых водных объектов. Потому что нерест некоторых рыб происходит и осенью тоже», — объяснили в ведомстве. Так, в Свердловской области уже начался нерест сига. В нашем регионе он обитает в озере Таватуй, где с 20 сентября по 20 ноября запрещен вылов этой ценной промысловой рыбы. С 20 октября по 15 ноября вступит в силу запрет на ловлю сибирского хариуса — повсеместно. А с 15 октября по 10 декабря начнет действовать запрет на добычу рипуса в Нижне-Качканарском водохранилище на реке Выя (Туринской). В рыбоохране предупредили, что кроме их правил рыбакам следует помнить и о запретах других структур. Например, на озере Таватуй, которое является особо охраняемой территорией, указом губернатора запрещено передвигаться на моторных лодках в период нереста. «Инспекторы департамента животного мира дежурят на местах и следят за соблюдением режима. Поэтому рыбакам лучше не нарушать запреты и помнить, что нарушителей ждут штрафы, а также предусмотрена уголовная ответственность», — напомнили специалисты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Осенью в Свердловской области нельзя ловить три вида ценной рыбы — сига, рипуса и сибирского хариуса. Один из запретов уже начал действовать, два других скоро вступят в силу. На каких водоемах и в какие даты уральцам лучше воздержаться от рыбалки, URA.RU разъяснили в Нижнеобском территориальном управлении федерального агентства по рыболовству. «У нас есть правила рыболовства, которые утверждены приказом Минсельхоза России №646. И там в пункте 17.1 проведены запретные периоды. Они есть как весенние, так и осенние для некоторых водных объектов. Потому что нерест некоторых рыб происходит и осенью тоже», — объяснили в ведомстве. Так, в Свердловской области уже начался нерест сига. В нашем регионе он обитает в озере Таватуй, где с 20 сентября по 20 ноября запрещен вылов этой ценной промысловой рыбы. С 20 октября по 15 ноября вступит в силу запрет на ловлю сибирского хариуса — повсеместно. А с 15 октября по 10 декабря начнет действовать запрет на добычу рипуса в Нижне-Качканарском водохранилище на реке Выя (Туринской). В рыбоохране предупредили, что кроме их правил рыбакам следует помнить и о запретах других структур. Например, на озере Таватуй, которое является особо охраняемой территорией, указом губернатора запрещено передвигаться на моторных лодках в период нереста. «Инспекторы департамента животного мира дежурят на местах и следят за соблюдением режима. Поэтому рыбакам лучше не нарушать запреты и помнить, что нарушителей ждут штрафы, а также предусмотрена уголовная ответственность», — напомнили специалисты.