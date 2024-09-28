28 сентября 2024

Челябинскую медсестру обманули, обещая 300 рублей за лайк в маркетплейсе

© Служба новостей «URA.RU»
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За каждый лайк медработнику обещали заплатить деньги Фото:

Медсестра из Чебаркуля (Челябинская область) решила заработать на оценке товаров на маркетплейсе, ставя «лайки», но сама потеряла деньги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«41-летняя женщина откликнулась на предложение заработать, оценивая товары в интернет-магазине. За каждый лайк ей обещали 300 рублей. Когда медработник справилась с заданием мошенники предложили перейти на следующий уровень — выкупать товары и получать потраченные деньги с процентами», — отмечают в пресс-службе ведомства.

После оформления покупок на три тысячи рублей женщине мошенники вернули «заработанные» пять тысяч. Воодушевленная успехом, она под диктовку куратора начала оформлять «покупки», среди которых были бытовые электротовары и «парящая» кровать, вложив более 45 тысяч рублей. Однако вместо расчета за проделанную работу от медсестры потребовали вложить еще 90 тысяч рублей.

Заподозрив обман, жительница Чебаркуля обратилась в полицию. Следователю пострадавшая рассказала, что поддалась желанию легкого заработка. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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Медсестра из Чебаркуля (Челябинская область) решила заработать на оценке товаров на маркетплейсе, ставя «лайки», но сама потеряла деньги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «41-летняя женщина откликнулась на предложение заработать, оценивая товары в интернет-магазине. За каждый лайк ей обещали 300 рублей. Когда медработник справилась с заданием мошенники предложили перейти на следующий уровень — выкупать товары и получать потраченные деньги с процентами», — отмечают в пресс-службе ведомства. После оформления покупок на три тысячи рублей женщине мошенники вернули «заработанные» пять тысяч. Воодушевленная успехом, она под диктовку куратора начала оформлять «покупки», среди которых были бытовые электротовары и «парящая» кровать, вложив более 45 тысяч рублей. Однако вместо расчета за проделанную работу от медсестры потребовали вложить еще 90 тысяч рублей. Заподозрив обман, жительница Чебаркуля обратилась в полицию. Следователю пострадавшая рассказала, что поддалась желанию легкого заработка. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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