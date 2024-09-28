Челябинскую медсестру обманули, обещая 300 рублей за лайк в маркетплейсе

29 сентября 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

За каждый лайк медработнику обещали заплатить деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Медсестра из Чебаркуля (Челябинская область) решила заработать на оценке товаров на маркетплейсе, ставя «лайки», но сама потеряла деньги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «41-летняя женщина откликнулась на предложение заработать, оценивая товары в интернет-магазине. За каждый лайк ей обещали 300 рублей. Когда медработник справилась с заданием мошенники предложили перейти на следующий уровень — выкупать товары и получать потраченные деньги с процентами», — отмечают в пресс-службе ведомства. После оформления покупок на три тысячи рублей женщине мошенники вернули «заработанные» пять тысяч. Воодушевленная успехом, она под диктовку куратора начала оформлять «покупки», среди которых были бытовые электротовары и «парящая» кровать, вложив более 45 тысяч рублей. Однако вместо расчета за проделанную работу от медсестры потребовали вложить еще 90 тысяч рублей. Заподозрив обман, жительница Чебаркуля обратилась в полицию. Следователю пострадавшая рассказала, что поддалась желанию легкого заработка. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Медсестра из Чебаркуля (Челябинская область) решила заработать на оценке товаров на маркетплейсе, ставя «лайки», но сама потеряла деньги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «41-летняя женщина откликнулась на предложение заработать, оценивая товары в интернет-магазине. За каждый лайк ей обещали 300 рублей. Когда медработник справилась с заданием мошенники предложили перейти на следующий уровень — выкупать товары и получать потраченные деньги с процентами», — отмечают в пресс-службе ведомства. После оформления покупок на три тысячи рублей женщине мошенники вернули «заработанные» пять тысяч. Воодушевленная успехом, она под диктовку куратора начала оформлять «покупки», среди которых были бытовые электротовары и «парящая» кровать, вложив более 45 тысяч рублей. Однако вместо расчета за проделанную работу от медсестры потребовали вложить еще 90 тысяч рублей. Заподозрив обман, жительница Чебаркуля обратилась в полицию. Следователю пострадавшая рассказала, что поддалась желанию легкого заработка. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.