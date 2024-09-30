30 сентября 2024

Учитель из ХМАО вошел в число лучших педагогов России

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Сургутянин Евгений Ежов вошел в десятку лучших на конкурсе «Мастер года»
Сургутянин Евгений Ежов вошел в десятку лучших на конкурсе «Мастер года» Фото:

Преподаватель Сургутского института экономики Евгений Ежов вошел в десятку лучших участников всероссийского конкурса «Мастер года». Теперь ему предстоит выступить в финальном этапе.

«Экспертное жюри объявило имена десяти призеров финального этапа всероссийского конкурса „Мастер года“. Преподаватель Сургутского института экономики, управления и права Евгений Ежов, попавший в число лучших, завершил два испытания», — говорится в telegram-канале окружного департамента образования.

Югорчанин получил самые высокие баллы во время первых испытаний. Вместе с остальными участниками он выступит в финальном этапе 2 октября.

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Преподаватель Сургутского института экономики Евгений Ежов вошел в десятку лучших участников всероссийского конкурса «Мастер года». Теперь ему предстоит выступить в финальном этапе. «Экспертное жюри объявило имена десяти призеров финального этапа всероссийского конкурса „Мастер года“. Преподаватель Сургутского института экономики, управления и права Евгений Ежов, попавший в число лучших, завершил два испытания», — говорится в telegram-канале окружного департамента образования. Югорчанин получил самые высокие баллы во время первых испытаний. Вместе с остальными участниками он выступит в финальном этапе 2 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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