Учитель из ХМАО вошел в число лучших педагогов России

Преподаватель Сургутского института экономики Евгений Ежов вошел в десятку лучших участников всероссийского конкурса «Мастер года». Теперь ему предстоит выступить в финальном этапе.
«Экспертное жюри объявило имена десяти призеров финального этапа всероссийского конкурса „Мастер года“. Преподаватель Сургутского института экономики, управления и права Евгений Ежов, попавший в число лучших, завершил два испытания», — говорится в telegram-канале окружного департамента образования.
Югорчанин получил самые высокие баллы во время первых испытаний. Вместе с остальными участниками он выступит в финальном этапе 2 октября.
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