Вынесен приговор мигрантам за массовую резню в Екатеринбурге. Фото

03 октября 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

Потасовка произошла в прошлом году (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский областной суд приговорил к колонии 28-летних уроженцев Таджикистана Гафора Гафорзода и Илеса Бобиева — участников массовой драки в Екатеринбурге, в которой погибли двое мужчин, еще трое получили ранения. Информацию URA.RU сообщили в инстанции. «Суд признал их виновными и назначил Гафору 15 лет колонии строгого режима. Бобиев проведет под стражей 16 лет и три месяца. С обоих взыскано по два миллиона рублей компенсации потерпевшим», — рассказали в облсуде. Бобиев и Гафорзод признали вину лишь частично. Потасовка с участием девятерых произошла летом 2023 года на улице Академика Бардина. Причиной стал конфликт одного из осужденных со знакомым. Бобиев до задержания работал охранником, ранее несколько раз отбывал наказание за покушение на кражу. Его товарищ — Гафор — нигде не работал и даже не имел регистрации. Осужденные обязаны выплатить компенсацию пострадавшим Фото: предоставлено облсудом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд приговорил к колонии 28-летних уроженцев Таджикистана Гафора Гафорзода и Илеса Бобиева — участников массовой драки в Екатеринбурге, в которой погибли двое мужчин, еще трое получили ранения. Информацию URA.RU сообщили в инстанции. «Суд признал их виновными и назначил Гафору 15 лет колонии строгого режима. Бобиев проведет под стражей 16 лет и три месяца. С обоих взыскано по два миллиона рублей компенсации потерпевшим», — рассказали в облсуде. Бобиев и Гафорзод признали вину лишь частично. Потасовка с участием девятерых произошла летом 2023 года на улице Академика Бардина. Причиной стал конфликт одного из осужденных со знакомым. Бобиев до задержания работал охранником, ранее несколько раз отбывал наказание за покушение на кражу. Его товарищ — Гафор — нигде не работал и даже не имел регистрации.