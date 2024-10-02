Сотрудник колонии в Кунгуре попался на взятках

В Пермском крае ФСБ уличила сотрудника исправительной колонии в получении взяток. За деньги он передавал осужденным запрещенные предметы.
«УФСБ России по Пермскому краю пресечена противоправная деятельность сотрудника УИС РФ, причастного к получению взяток за незаконные действия в интересах осужденных. В октябре 2023 года сотрудник ФКУ ИК-40 передал за денежное вознаграждение осужденному предметы, запрещенные требованиями уголовно-исправительного кодекса РФ», — говорится в сообщении регионального УФСБ.
Суд приговорил виновного в трем годам лишения свободы условно со штрафом 115 тысяч рублей. Как рассказывало URA.RU, весной за аналогичное преступление осудили другого сотрудника ИК-40. Ему назначили условное лишение свободы на четыре года и штраф в 600 тысяч рублей.
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