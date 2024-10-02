02 октября 2024

Сотрудник колонии в Кунгуре попался на взятках

© Служба новостей «URA.RU»
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Осужденный сотрудник колонии остался на свободе (архивное фото)
Осужденный сотрудник колонии остался на свободе (архивное фото) Фото:

В Пермском крае ФСБ уличила сотрудника исправительной колонии в получении взяток. За деньги он передавал осужденным запрещенные предметы.

«УФСБ России по Пермскому краю пресечена противоправная деятельность сотрудника УИС РФ, причастного к получению взяток за незаконные действия в интересах осужденных. В октябре 2023 года сотрудник ФКУ ИК-40 передал за денежное вознаграждение осужденному предметы, запрещенные требованиями уголовно-исправительного кодекса РФ», — говорится в сообщении регионального УФСБ.

Суд приговорил виновного в трем годам лишения свободы условно со штрафом 115 тысяч рублей. Как рассказывало URA.RU, весной за аналогичное преступление осудили другого сотрудника ИК-40. Ему назначили условное лишение свободы на четыре года и штраф в 600 тысяч рублей. 

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В Пермском крае ФСБ уличила сотрудника исправительной колонии в получении взяток. За деньги он передавал осужденным запрещенные предметы. «УФСБ России по Пермскому краю пресечена противоправная деятельность сотрудника УИС РФ, причастного к получению взяток за незаконные действия в интересах осужденных. В октябре 2023 года сотрудник ФКУ ИК-40 передал за денежное вознаграждение осужденному предметы, запрещенные требованиями уголовно-исправительного кодекса РФ», — говорится в сообщении регионального УФСБ. Суд приговорил виновного в трем годам лишения свободы условно со штрафом 115 тысяч рублей. Как рассказывало URA.RU, весной за аналогичное преступление осудили другого сотрудника ИК-40. Ему назначили условное лишение свободы на четыре года и штраф в 600 тысяч рублей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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