Главного коммунальщика Троицка Могильникова вернули на скамью подсудимых

Суд отменил оправдательный приговор начальнику ЖКХ Троицка Могильникову
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, тюрьма, замок, скамья подсудимых, суд, клетка
Приговор Андрея Могильникова пересмотрят Фото:

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор начальнику ЖКХ Троицка Андрею Могильникову по делу о превышении полномочий и служебном подлоге. Об этом URA.RU 3 октября сообщили в пресс-службе суда.

«Суд отменил оправдательный приговор. Дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции в ином составе», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

URA.RU пыталось связаться с адвокатом Могильникова — Дмитрием Бабенко. Он на звонок не ответил.

Могильников попал под следствие в 2022 году. Следствие считало, что годом ранее он, исполняя обязанности вице-мэра Троицка, подписал документы о вводе в эксплуатацию здания, построенного с нарушениями. В суде первой инстанции удалось доказать вину чиновника. Он получил условный срок, который успешно оспорил в апелляции: Челябинский облсуд оправдал его. Теперь же суд должен вновь рассмотреть дело Могильникова.

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Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор начальнику ЖКХ Троицка Андрею Могильникову по делу о превышении полномочий и служебном подлоге. Об этом URA.RU 3 октября сообщили в пресс-службе суда. «Суд отменил оправдательный приговор. Дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции в ином составе», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. URA.RU пыталось связаться с адвокатом Могильникова — Дмитрием Бабенко. Он на звонок не ответил. Могильников попал под следствие в 2022 году. Следствие считало, что годом ранее он, исполняя обязанности вице-мэра Троицка, подписал документы о вводе в эксплуатацию здания, построенного с нарушениями. В суде первой инстанции удалось доказать вину чиновника. Он получил условный срок, который успешно оспорил в апелляции: Челябинский облсуд оправдал его. Теперь же суд должен вновь рассмотреть дело Могильникова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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