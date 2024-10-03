Главного коммунальщика Троицка Могильникова вернули на скамью подсудимых

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор начальнику ЖКХ Троицка Андрею Могильникову по делу о превышении полномочий и служебном подлоге. Об этом URA.RU 3 октября сообщили в пресс-службе суда.
«Суд отменил оправдательный приговор. Дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции в ином составе», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
URA.RU пыталось связаться с адвокатом Могильникова — Дмитрием Бабенко. Он на звонок не ответил.
Могильников попал под следствие в 2022 году. Следствие считало, что годом ранее он, исполняя обязанности вице-мэра Троицка, подписал документы о вводе в эксплуатацию здания, построенного с нарушениями. В суде первой инстанции удалось доказать вину чиновника. Он получил условный срок, который успешно оспорил в апелляции: Челябинский облсуд оправдал его. Теперь же суд должен вновь рассмотреть дело Могильникова.
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