Суд оправдал главного коммунальщика Троицка Могильникова

03 апреля 2024 в 10:15 Размер текста - 17 +

С Андрея Могильникова сняли все обвинения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский областной суд 3 апреля вынес оправдательный приговор начальнику ЖКХ Троицка Андрею Могильникову по делу о превышении полномочий и служебном подлоге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Суд, рассмотрев уголовное дело в отношении Могильникова Андрея, отменил приговор Троицкого городского суда. И вынес новое решение, постановив оправдать Могильникова в связи с отсутствием в его действиях состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 292 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. URA.RU связалось с адвокатом Могильникова — Дмитрием Бабенко. От комментариев он воздержался. По версии следствия, в 2021 году Могильников, исполняя обязанности вице-мэра Троицка, подписал документы о вводе в эксплуатацию здания, построенного с нарушениями. В суде первой инстанции удалось доказать его виновность. Однако из запрашиваемых четырех с половиной лет реального срока чиновник получил два с половиной года, и то условно. Сейчас же с него сняли все обвинения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский областной суд 3 апреля вынес оправдательный приговор начальнику ЖКХ Троицка Андрею Могильникову по делу о превышении полномочий и служебном подлоге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Суд, рассмотрев уголовное дело в отношении Могильникова Андрея, отменил приговор Троицкого городского суда. И вынес новое решение, постановив оправдать Могильникова в связи с отсутствием в его действиях состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 292 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. URA.RU связалось с адвокатом Могильникова — Дмитрием Бабенко. От комментариев он воздержался. По версии следствия, в 2021 году Могильников, исполняя обязанности вице-мэра Троицка, подписал документы о вводе в эксплуатацию здания, построенного с нарушениями. В суде первой инстанции удалось доказать его виновность. Однако из запрашиваемых четырех с половиной лет реального срока чиновник получил два с половиной года, и то условно. Сейчас же с него сняли все обвинения.