02 апреля 2024

Суд оправдал главного коммунальщика Троицка Могильникова

© Служба новостей «URA.RU»
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С Андрея Могильникова сняли все обвинения Фото:

Челябинский областной суд 3 апреля вынес оправдательный приговор начальнику ЖКХ Троицка Андрею Могильникову по делу о превышении полномочий и служебном подлоге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Суд, рассмотрев уголовное дело в отношении Могильникова Андрея, отменил приговор Троицкого городского суда. И вынес новое решение, постановив оправдать Могильникова в связи с отсутствием в его действиях состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 292 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

URA.RU связалось с адвокатом Могильникова — Дмитрием Бабенко. От комментариев он воздержался.

По версии следствия, в 2021 году Могильников, исполняя обязанности вице-мэра Троицка, подписал документы о вводе в эксплуатацию здания, построенного с нарушениями. В суде первой инстанции удалось доказать его виновность. Однако из запрашиваемых четырех с половиной лет реального срока чиновник получил два с половиной года, и то условно. Сейчас же с него сняли все обвинения.

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Челябинский областной суд 3 апреля вынес оправдательный приговор начальнику ЖКХ Троицка Андрею Могильникову по делу о превышении полномочий и служебном подлоге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Суд, рассмотрев уголовное дело в отношении Могильникова Андрея, отменил приговор Троицкого городского суда. И вынес новое решение, постановив оправдать Могильникова в связи с отсутствием в его действиях состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 292 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. URA.RU связалось с адвокатом Могильникова — Дмитрием Бабенко. От комментариев он воздержался. По версии следствия, в 2021 году Могильников, исполняя обязанности вице-мэра Троицка, подписал документы о вводе в эксплуатацию здания, построенного с нарушениями. В суде первой инстанции удалось доказать его виновность. Однако из запрашиваемых четырех с половиной лет реального срока чиновник получил два с половиной года, и то условно. Сейчас же с него сняли все обвинения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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