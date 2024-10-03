Жительницы Челябинска начали скупать куртки золотых расцветок

04 октября 2024 в 07:21 Размер текста - 17 +

У челябинок появился тренд ухода от однотонной одежды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске с начала года популярность женских курток золотого оттенка выросла на 59%. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Молл», проявился тренд ухода от однотонной одежды, хотя он не стал всеобъемлющим. «Разноцветные женские куртки за год стали популярнее. Продажи в январе—августе к тому же периоду 2023 года выросли на 65%. Также увеличилась реализация верхней одежды золотого цвета — на 59%. Но самыми популярными цветами остались черный, бежевый, коричневый, серый и синий», — подсчитали на платформе. За год также выросла популярность разноцветных брюк. В январе—августе их покупали на 67% чаще, чем за тот же период 2023 года. Хотя черный и в данной категории сохранил лидерство. На него пришлось 27% от всех продаж женских брюк. Подобные предпочтения сроднили челябинцев с итальянцами, отметила владелица магазина Bella compagnia Наталья Богусловская. Зимой жители страны надевают одежду из кашемира и шерсти, а летом — из шелка и льна. «У нас есть покупательница, состоятельная женщина, которая всегда хорошо выглядит и на переговоры ходит в черной одежде. Предпочитает дорогие красивые черные платья из новых коллекций. Однажды познакомилась с мужчиной. И после нескольких встреч друг ей предложил купить новое платье, чем обидел клиентку. Оказывается, он думал, что она всегда в одной и той же одежде. Разницы между костюмами не замечал», — рассказала URA.RU Богуславская. Спрос челябинок на однотонную одежду проявился даже в категории футболок и топов. Обычно, уточнили на «Авито», жительницы выбирали базовые цвета черный и белый. Их доли продаж составили 20% и 15% соответственно. При этом популярность набирает розовый цвет: год к году продажи таких футболок и топов выросли почти в два раза. Выбор мужчин аналогичен. При этом они чаще, чем женщины, покупали одежду зеленого цвета. Так, мужские брюки зеленых оттенков занимали 8% от всех продаж в категории. Разноцветных брюки стали приобретать в 2,3 раза больше. Среди верхней одежды вырос интерес к оранжевому. Спрос среди курток и пальто увеличился на 58%, кофты и футболки оранжевых расцветок стали приобретать на 81% чаще. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске с начала года популярность женских курток золотого оттенка выросла на 59%. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Молл», проявился тренд ухода от однотонной одежды, хотя он не стал всеобъемлющим. «Разноцветные женские куртки за год стали популярнее. Продажи в январе—августе к тому же периоду 2023 года выросли на 65%. Также увеличилась реализация верхней одежды золотого цвета — на 59%. Но самыми популярными цветами остались черный, бежевый, коричневый, серый и синий», — подсчитали на платформе. За год также выросла популярность разноцветных брюк. В январе—августе их покупали на 67% чаще, чем за тот же период 2023 года. Хотя черный и в данной категории сохранил лидерство. На него пришлось 27% от всех продаж женских брюк. Подобные предпочтения сроднили челябинцев с итальянцами, отметила владелица магазина Bella compagnia Наталья Богусловская. Зимой жители страны надевают одежду из кашемира и шерсти, а летом — из шелка и льна. «У нас есть покупательница, состоятельная женщина, которая всегда хорошо выглядит и на переговоры ходит в черной одежде. Предпочитает дорогие красивые черные платья из новых коллекций. Однажды познакомилась с мужчиной. И после нескольких встреч друг ей предложил купить новое платье, чем обидел клиентку. Оказывается, он думал, что она всегда в одной и той же одежде. Разницы между костюмами не замечал», — рассказала URA.RU Богуславская. Спрос челябинок на однотонную одежду проявился даже в категории футболок и топов. Обычно, уточнили на «Авито», жительницы выбирали базовые цвета черный и белый. Их доли продаж составили 20% и 15% соответственно. При этом популярность набирает розовый цвет: год к году продажи таких футболок и топов выросли почти в два раза. Выбор мужчин аналогичен. При этом они чаще, чем женщины, покупали одежду зеленого цвета. Так, мужские брюки зеленых оттенков занимали 8% от всех продаж в категории. Разноцветных брюки стали приобретать в 2,3 раза больше. Среди верхней одежды вырос интерес к оранжевому. Спрос среди курток и пальто увеличился на 58%, кофты и футболки оранжевых расцветок стали приобретать на 81% чаще.