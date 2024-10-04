Свердловчанин снял через телескоп триллион звезд. Фото

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Туристическая природная достопримечательность Колчимский (Помяненный) камень. Красновищерск, лето, памятник природы, природа, звездное небо, туризм пермский край, помяненный камень, ночной лес
Особенно хорошо галактика Андромеды видна осенью (архивное фото) Фото:

Любитель астрономии из Первоуральска (Свердловская область) Артем Закрин снял на фото галактику Андромеды — один из самых загадочных объектов ночного неба. Мужчина рассказал URA.RU, что для кадра использовал старый советский телескоп в Коуровской обсерватории.

«Телескоп 1965 года много лет стоял без дела. Мы, астрономы-любители, его починили, сейчас он используется для экскурсий, также пытаемся с его помощью фотографировать небо. В наших широтах галактику видно весь год, даже невооруженным глазом на загородном небе. Правда, без телескопа выглядит она не как на фото, а как туманное пятнышко», — объяснил Закрин.

На его же снимке галактика, которая находится в 2,5 миллионах световых лет от Земли, предстает во всей своей загадочной красе. На фото мерцает триллион звезд — именно столько их в галактике Андромеды. Иначе ее еще называют Туманностью Андромеды, потому что на небе она смотрится как размытое пятно. По мнению ученых, через пять миллиардов лет галактика Андромеды сольется с галактикой Млечный Путь, в которой находится Земля и Солнечная система. Доживет ли до этого человечество, неизвестно. Возможно, под новым звездным небом зародится новая жизнь.

Свердловчанин сфотографировал самый загадочный объект звездного неба
Свердловчанин сфотографировал самый загадочный объект звездного неба

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Любитель астрономии из Первоуральска (Свердловская область) Артем Закрин снял на фото галактику Андромеды — один из самых загадочных объектов ночного неба. Мужчина рассказал URA.RU, что для кадра использовал старый советский телескоп в Коуровской обсерватории. «Телескоп 1965 года много лет стоял без дела. Мы, астрономы-любители, его починили, сейчас он используется для экскурсий, также пытаемся с его помощью фотографировать небо. В наших широтах галактику видно весь год, даже невооруженным глазом на загородном небе. Правда, без телескопа выглядит она не как на фото, а как туманное пятнышко», — объяснил Закрин. На его же снимке галактика, которая находится в 2,5 миллионах световых лет от Земли, предстает во всей своей загадочной красе. На фото мерцает триллион звезд — именно столько их в галактике Андромеды. Иначе ее еще называют Туманностью Андромеды, потому что на небе она смотрится как размытое пятно. По мнению ученых, через пять миллиардов лет галактика Андромеды сольется с галактикой Млечный Путь, в которой находится Земля и Солнечная система. Доживет ли до этого человечество, неизвестно. Возможно, под новым звездным небом зародится новая жизнь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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