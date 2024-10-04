Свердловчанин снял через телескоп триллион звезд. Фото

04 октября 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

Особенно хорошо галактика Андромеды видна осенью (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Любитель астрономии из Первоуральска (Свердловская область) Артем Закрин снял на фото галактику Андромеды — один из самых загадочных объектов ночного неба. Мужчина рассказал URA.RU, что для кадра использовал старый советский телескоп в Коуровской обсерватории. «Телескоп 1965 года много лет стоял без дела. Мы, астрономы-любители, его починили, сейчас он используется для экскурсий, также пытаемся с его помощью фотографировать небо. В наших широтах галактику видно весь год, даже невооруженным глазом на загородном небе. Правда, без телескопа выглядит она не как на фото, а как туманное пятнышко», — объяснил Закрин. На его же снимке галактика, которая находится в 2,5 миллионах световых лет от Земли, предстает во всей своей загадочной красе. На фото мерцает триллион звезд — именно столько их в галактике Андромеды. Иначе ее еще называют Туманностью Андромеды, потому что на небе она смотрится как размытое пятно. По мнению ученых, через пять миллиардов лет галактика Андромеды сольется с галактикой Млечный Путь, в которой находится Земля и Солнечная система. Доживет ли до этого человечество, неизвестно. Возможно, под новым звездным небом зародится новая жизнь. Свердловчанин сфотографировал самый загадочный объект звездного неба Фото предоставлено Артемом Закриным Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Любитель астрономии из Первоуральска (Свердловская область) Артем Закрин снял на фото галактику Андромеды — один из самых загадочных объектов ночного неба. Мужчина рассказал URA.RU, что для кадра использовал старый советский телескоп в Коуровской обсерватории. «Телескоп 1965 года много лет стоял без дела. Мы, астрономы-любители, его починили, сейчас он используется для экскурсий, также пытаемся с его помощью фотографировать небо. В наших широтах галактику видно весь год, даже невооруженным глазом на загородном небе. Правда, без телескопа выглядит она не как на фото, а как туманное пятнышко», — объяснил Закрин. На его же снимке галактика, которая находится в 2,5 миллионах световых лет от Земли, предстает во всей своей загадочной красе. На фото мерцает триллион звезд — именно столько их в галактике Андромеды. Иначе ее еще называют Туманностью Андромеды, потому что на небе она смотрится как размытое пятно. По мнению ученых, через пять миллиардов лет галактика Андромеды сольется с галактикой Млечный Путь, в которой находится Земля и Солнечная система. Доживет ли до этого человечество, неизвестно. Возможно, под новым звездным небом зародится новая жизнь.