Поддержка Трутнева, разгром Чиркунова и хоккей: сколько раз и зачем Путин приезжал в Пермь

В день рождения президента жители вспоминают все визиты Путина в Пермский край

07 октября 2024 в 18:49 Размер текста - 17 +

Пермяки публично признаются президенту в любви: такой арт-объект появился в городе в 2020 году Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Президент Владимир Путин 7 октября празднует день рождения. С утра он принимает поздравления от глав государств, коллег, жителей страны и политиков всех уровней. По этому случаю URA.RU решило вспомнить, сколько раз глава государства ездил в Пермский край, и почему последний визит — был самым особенным. 2003: напугал коми-пермяков Карьера Юрия Трутнева пошла в гору после объединения двух регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Впервые Владимир Путин приехал в Прикамье 31 октября 2003 года. Его визит был связан с первым в стране процессом объединения двух регионов: в один субъект Федерации сливались Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ. Сначала он посетил Кудымкар (столицу Коми-Пермяцкого округа). Там ему провели короткую экскурсию по местному музею. Так в книге почетных гостей учреждения появился отзыв президента: «С интересом ознакомился с экспозициями музея. Важно сохранить все, чем гордится Россия: в каждом ее уголке». После Путин в кортеже из 10 машин с бронированным минивэном «Мерседев» во главе направился к зданию местной администрации. Там его ждали около 2-3 тысяч жителей, в том числе 300, которых отобрали по специальным спискам. «Автомобиль останавливается, и под махание руками школьниц, одобрительный гул мужчин и визг женщин появляется Путин. Президент решительно направляется к избранным по спецспискам. Он задает вопрос: „Не успели замерзнуть?“. Почти сразу разворачивается и уходит в здание администрации», — сообщала тогда газета «Парма-Новости». На совещании с чиновниками Коми-округа он рассказал, что будет построено 80 км дорог, мост через Каму и газопровод. После мероприятия кортеж двинулся в сторону аэропорта. Президент неожиданно решил остановиться и выйти к народу. Жители Кудымкара, как говорят очевидцы, в недоумении стали разбегаться в разные стороны: они не понимали, что происходит. Да и не привыкли они к визитам столько высоких гостей. Путин был первым и единственным, кто посетил город. После Владимир Путин в сопровождении тогда губернатора, а сейчас вице-премьера Юрия Трутнева вернулся в Пермь. В столице ему представили пермский моторостроительный комплекс, а глава государства поддержал создание в регионе федерального центра двигателестроения. За объединение Пермской области и Коми-Пермяцкого округа проголосовали почти 90% избирателей. А год спустя Юрий Трутнев был назначен министром природным ресурсом РФ. И с тех пор работает в правительстве России. 2009: раскритиковал Чиркунова В первую очередь, Путин возложил цветы к мемориалу (тогда — стихийному) в память о жертвах пожара в клубе Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Второй визит Путина в регион был вынужденным. 5 октября произошел страшный пожар в клубе «Хромая лошадь», унесший жизни 156 человек. Президент приехал в Прикамье 8 октября. Сначала он возложил цветы у стихийного мемориала в память о жертвах (к тому моменту их было 117 человек), а потом провел разгромное совещание с чиновниками. Он указал, что клуб был принят с нарушением требований пожарной безопасности, и мэрия Перми закрыла на это глаза. «Трагедии, подобные той, которая произошла здесь, в Перми, — всегда результат целого набора негативных причин. Это касается и собственников, и арендаторов — эксплуатантов в самом широком смысле этого слова. Но это касается и представителей власти, должностных лиц, причем в не меньшей степени. Что касается пермского примера, пермской трагедии, то представители бизнеса в данном случае нарушили все, что только можно нарушить», — отметил Путин на совещании. Также он раскритиковал губернатора Олега Чиркунова за состояние системы здравоохранения. К ЧП такого масштаба, конечно, никто не готов, но в пермских больницах не было даже необходимого. «Губернатор Пермского края у нас считается человеком эффективным, передовым, современным. Вместе с тем, по докладам экспертов Министерства здравоохранения Российской Федерации, те объекты здравоохранения, на которых они были, находятся, по их оценке, в плачевном состоянии. И даже необходимых средств, тех, которые должны были бы быть на месте, они там не обнаружили», — заявил Путин. 11 декабря ушло в отставку все правительство Пермского края. Также уволился сити-менеджер Перми Аркадий Кац. 2012: сфотографировался с хоккеистами Во время визита Путин не встречался с Чиркуновым (на фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спустя два с половиной года глава государства вновь посетил Пермь. Особенностью этого визита стало то, что глава государства не встретился с губернатором. Накануне давние партнеры Трутнев и Чиркунов рассорились и на выборах в Госдуму в 2011 году показали худший результат. Владимир Путин приехал в Пермь из Челябинска в феврале 2012 года. Накануне выборов президента. Он сразу отправился на матч любительской хоккейной лиги между командами «Гознак» (Краснокамск) и «Гайва» (Пермь). Во время матча и после он фотографировался с юными хоккеистами пермского «Молота», а потом — почти со всеми желающими. После он в кафе спорткомплекса «Нефтяник» обсудил с местными хоккеистами развитие любительского хоккея в России. Они пожаловались на нехватку льда в миллионном городе: «Вот в Челябинской области губернатор Юревич играет в хоккей, и поэтому спорт поддерживается. А нам не повезло. Не играет губернатор [Чиркунов] в хоккей». Путин ответил, что глава региона должен правильно расставлять приоритеты вне зависимости от своих увлечений. И пообещал обратить внимание региональных структур на то, чтобы они строили хоккейные коробки и ледовые дворцы. После он встретился с промышленниками. Они посетовали, что Чиркунов не уделяет им внимания, все силы бросил на культурную революцию. В апреле 2012 года губернатор ушел в отставку. 2017: помог Решетникову Путин приехал за несколько дней до выборов губернатора Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В предпоследний раз Владимир Путин был в Перми 8 сентября 2017 года. За несколько дней до выборов губернатором Максима Решетникова. Визит был направлен на поддержку его кандидатуры. Вместе с Решетниковым Путин прошелся по набережной Камы в Перми, где началась масштабная реконструкция. Тогда же Максим Решетников заручился поддержкой президента в вопросе закрытия железнодорожного движения на участке от Перми-1 до Перми-2. Сейчас пути перекрывают свободный проход к Каме и в целом негативно влияют на внешний вид набережной. После Путин провел встречу с Решетниковым, где подчеркнул его опыт работы на госслужбе и пожелал успехов на посту главы региона: «Вы — человек молодой, но все-таки уже достаточно опытный. И в правительстве России поработали. Как раз в то время, когда я был председателем правительства. Потом вы были министром в правительстве Москвы, это тоже большой опыт: 12 миллионов человек — мегаполис. Но Пермь — это все-таки особое место, крупнейший экономический кластер: промышленность, химия, нефтехимия, чего здесь только нет, металлургическая промышленность. Здесь есть чем заниматься, и я хочу пожелать вам успехов». Решетников набрал на выборах 82% голосов. 2023: впервые ночевал в Прикамье Дмитрий Махонин заручился поддержкой президента по важным проектам Фото: Сергей Русанов © URA.RU Последний визит Владимира Путина в Пермский край состоялся 19 октября 2023 года. Он был связан с проведением в регионе форума «Россия — спортивная держава». Мероприятие проходило в СК им. Сухарева. Глава государства прилетел в Пермь из Китая накануне. Он ночевал в одном из коттеджей санатория «Демидково» (принадлежит группе «ПФПГ» олигарха Андрея Кузяева). Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков якобы останавливались в тайном отеле «Лукойла» на ул. Луначарского. Махонин встретился с Путиным дважды. Первый раз — утром 19 октября. Якобы он сопровождал главу государства на мероприятия форума «Россия — спортивная держава». И неформально обсудил с главой государства некоторые проблемные моменты. В частности, ходили слухи, что тогда он обратил внимание Путина на строительство Чусовского моста, которое несколько лет не может завершить подрядчик, близкий к бизнесмену Геннадию Тимченко. Во второй раз Путин встретился с Махониным на камеры в специально оборудованном помещении СК им. Сухарева. Там он отчитался о праздновании 300-летия Перми и о развитии региона в целом. В политэлитах тогда говорили, что этот визит однозначно спровоцирует рост акций губернатора. После Махонина у Путина прошла встреча с генеральным конструктором «ОДК-Авиадвигатель» Александром Иноземцевым. Они обсуждали производство двигателей ПД-14 и ПД-35. В результате Иноземцев получил козырь в противостоянии с «Ростехом». Если в 2022 году завод обещал выпустить в 2024 году 14 изделий, а в 2025-м — 34, то Иноземцев озвучил Путину меньшие цифры: 12 и 24 штуки соответственно. И Путин эти планы одобрил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Владимир Путин 7 октября празднует день рождения. С утра он принимает поздравления от глав государств, коллег, жителей страны и политиков всех уровней. По этому случаю URA.RU решило вспомнить, сколько раз глава государства ездил в Пермский край, и почему последний визит — был самым особенным. 2003: напугал коми-пермяков Впервые Владимир Путин приехал в Прикамье 31 октября 2003 года. Его визит был связан с первым в стране процессом объединения двух регионов: в один субъект Федерации сливались Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ. Сначала он посетил Кудымкар (столицу Коми-Пермяцкого округа). Там ему провели короткую экскурсию по местному музею. Так в книге почетных гостей учреждения появился отзыв президента: «С интересом ознакомился с экспозициями музея. Важно сохранить все, чем гордится Россия: в каждом ее уголке». После Путин в кортеже из 10 машин с бронированным минивэном «Мерседев» во главе направился к зданию местной администрации. Там его ждали около 2-3 тысяч жителей, в том числе 300, которых отобрали по специальным спискам. «Автомобиль останавливается, и под махание руками школьниц, одобрительный гул мужчин и визг женщин появляется Путин. Президент решительно направляется к избранным по спецспискам. Он задает вопрос: „Не успели замерзнуть?“. Почти сразу разворачивается и уходит в здание администрации», — сообщала тогда газета «Парма-Новости». На совещании с чиновниками Коми-округа он рассказал, что будет построено 80 км дорог, мост через Каму и газопровод. После мероприятия кортеж двинулся в сторону аэропорта. После Владимир Путин в сопровождении тогда губернатора, а сейчас вице-премьера Юрия Трутнева вернулся в Пермь. В столице ему представили пермский моторостроительный комплекс, а глава государства поддержал создание в регионе федерального центра двигателестроения. За объединение Пермской области и Коми-Пермяцкого округа проголосовали почти 90% избирателей. А год спустя Юрий Трутнев был назначен министром природным ресурсом РФ. И с тех пор работает в правительстве России. 2009: раскритиковал Чиркунова Второй визит Путина в регион был вынужденным. 5 октября произошел страшный пожар в клубе «Хромая лошадь», унесший жизни 156 человек. Президент приехал в Прикамье 8 октября. Сначала он возложил цветы у стихийного мемориала в память о жертвах (к тому моменту их было 117 человек), а потом провел разгромное совещание с чиновниками. Он указал, что клуб был принят с нарушением требований пожарной безопасности, и мэрия Перми закрыла на это глаза. «Трагедии, подобные той, которая произошла здесь, в Перми, — всегда результат целого набора негативных причин. Это касается и собственников, и арендаторов — эксплуатантов в самом широком смысле этого слова. Но это касается и представителей власти, должностных лиц, причем в не меньшей степени. Что касается пермского примера, пермской трагедии, то представители бизнеса в данном случае нарушили все, что только можно нарушить», — отметил Путин на совещании. Также он раскритиковал губернатора Олега Чиркунова за состояние системы здравоохранения. К ЧП такого масштаба, конечно, никто не готов, но в пермских больницах не было даже необходимого. 11 декабря ушло в отставку все правительство Пермского края. Также уволился сити-менеджер Перми Аркадий Кац. 2012: сфотографировался с хоккеистами Спустя два с половиной года глава государства вновь посетил Пермь. Особенностью этого визита стало то, что глава государства не встретился с губернатором. Накануне давние партнеры Трутнев и Чиркунов рассорились и на выборах в Госдуму в 2011 году показали худший результат. Владимир Путин приехал в Пермь из Челябинска в феврале 2012 года. Накануне выборов президента. Он сразу отправился на матч любительской хоккейной лиги между командами «Гознак» (Краснокамск) и «Гайва» (Пермь). Во время матча и после он фотографировался с юными хоккеистами пермского «Молота», а потом — почти со всеми желающими. Путин ответил, что глава региона должен правильно расставлять приоритеты вне зависимости от своих увлечений. И пообещал обратить внимание региональных структур на то, чтобы они строили хоккейные коробки и ледовые дворцы. После он встретился с промышленниками. Они посетовали, что Чиркунов не уделяет им внимания, все силы бросил на культурную революцию. В апреле 2012 года губернатор ушел в отставку. 2017: помог Решетникову В предпоследний раз Владимир Путин был в Перми 8 сентября 2017 года. За несколько дней до выборов губернатором Максима Решетникова. Визит был направлен на поддержку его кандидатуры. Вместе с Решетниковым Путин прошелся по набережной Камы в Перми, где началась масштабная реконструкция. Тогда же Максим Решетников заручился поддержкой президента в вопросе закрытия железнодорожного движения на участке от Перми-1 до Перми-2. Сейчас пути перекрывают свободный проход к Каме и в целом негативно влияют на внешний вид набережной. После Путин провел встречу с Решетниковым, где подчеркнул его опыт работы на госслужбе и пожелал успехов на посту главы региона: «Вы — человек молодой, но все-таки уже достаточно опытный. И в правительстве России поработали. Как раз в то время, когда я был председателем правительства. Потом вы были министром в правительстве Москвы, это тоже большой опыт: 12 миллионов человек — мегаполис. Но Пермь — это все-таки особое место, крупнейший экономический кластер: промышленность, химия, нефтехимия, чего здесь только нет, металлургическая промышленность. Здесь есть чем заниматься, и я хочу пожелать вам успехов». Решетников набрал на выборах 82% голосов. 2023: впервые ночевал в Прикамье Последний визит Владимира Путина в Пермский край состоялся 19 октября 2023 года. Он был связан с проведением в регионе форума «Россия — спортивная держава». Мероприятие проходило в СК им. Сухарева. Глава государства прилетел в Пермь из Китая накануне. Он ночевал в одном из коттеджей санатория «Демидково» (принадлежит группе «ПФПГ» олигарха Андрея Кузяева). Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков якобы останавливались в тайном отеле «Лукойла» на ул. Луначарского. Махонин встретился с Путиным дважды. Первый раз — утром 19 октября. Якобы он сопровождал главу государства на мероприятия форума «Россия — спортивная держава». И неформально обсудил с главой государства некоторые проблемные моменты. В частности, ходили слухи, что тогда он обратил внимание Путина на строительство Чусовского моста, которое несколько лет не может завершить подрядчик, близкий к бизнесмену Геннадию Тимченко. Во второй раз Путин встретился с Махониным на камеры в специально оборудованном помещении СК им. Сухарева. Там он отчитался о праздновании 300-летия Перми и о развитии региона в целом. В политэлитах тогда говорили, что этот визит однозначно спровоцирует рост акций губернатора. После Махонина у Путина прошла встреча с генеральным конструктором «ОДК-Авиадвигатель» Александром Иноземцевым. Они обсуждали производство двигателей ПД-14 и ПД-35. В результате Иноземцев получил козырь в противостоянии с «Ростехом». Если в 2022 году завод обещал выпустить в 2024 году 14 изделий, а в 2025-м — 34, то Иноземцев озвучил Путину меньшие цифры: 12 и 24 штуки соответственно. И Путин эти планы одобрил.