Бастрыкин поможет челябинцам добиться переселения из аварийного дома

07 октября 2024 в 20:51 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин взял ситуацию на личный контроль Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию, связанную с халатность властей при расселении жителей аварийного дома в Кунашаке (Челябинская область). Он поручил предоставить доклад по делу, сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. «В эфире программы на федеральном телеканале обсуждалась ситуация с проживанием граждан в аварийном доме в селе Кунашаке. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе проверки и по озвученным в эфире доводам», — сообщает пресс-служба СК РФ. Жители вынуждены проживать в аварийном доме и ждать, когда им предоставят жилье маневренного фонда. Но пока власти не реагируют на многочисленные обращения жителей дома. По данному факту в челябинском следкоме возбуждено уголовное дело по факту халатности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию, связанную с халатность властей при расселении жителей аварийного дома в Кунашаке (Челябинская область). Он поручил предоставить доклад по делу, сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. «В эфире программы на федеральном телеканале обсуждалась ситуация с проживанием граждан в аварийном доме в селе Кунашаке. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе проверки и по озвученным в эфире доводам», — сообщает пресс-служба СК РФ. Жители вынуждены проживать в аварийном доме и ждать, когда им предоставят жилье маневренного фонда. Но пока власти не реагируют на многочисленные обращения жителей дома. По данному факту в челябинском следкоме возбуждено уголовное дело по факту халатности.