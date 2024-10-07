Бастрыкин поможет челябинцам добиться переселения из аварийного дома

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин взял ситуацию на личный контроль Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию, связанную с халатность властей при расселении жителей аварийного дома в Кунашаке (Челябинская область). Он поручил предоставить доклад по делу, сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.

«В эфире программы на федеральном телеканале обсуждалась ситуация с проживанием граждан в аварийном доме в селе Кунашаке. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе проверки и по озвученным в эфире доводам», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Жители вынуждены проживать в аварийном доме и ждать, когда им предоставят жилье маневренного фонда. Но пока власти не реагируют на многочисленные обращения жителей дома. По данному факту в челябинском следкоме возбуждено уголовное дело по факту халатности.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию, связанную с халатность властей при расселении жителей аварийного дома в Кунашаке (Челябинская область). Он поручил предоставить доклад по делу, сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. «В эфире программы на федеральном телеканале обсуждалась ситуация с проживанием граждан в аварийном доме в селе Кунашаке. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе проверки и по озвученным в эфире доводам», — сообщает пресс-служба СК РФ. Жители вынуждены проживать в аварийном доме и ждать, когда им предоставят жилье маневренного фонда. Но пока власти не реагируют на многочисленные обращения жителей дома. По данному факту в челябинском следкоме возбуждено уголовное дело по факту халатности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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