Челябинцы рассказали, почему выбирают зеркальные даты для свадьбы

Жители Челябинской области выбирают так называемые «зеркальные» даты для бракосочетания не только из-за повторяющихся цифр. Причины массового желания организовать свадьбу в такие даты раскрыла председатель Государственного комитета по делам ЗАГС Людмила Рерих на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада-Пресс».
«Зеркальные даты очень вострабованы у молодоженов. Они объясняют это тем, что это красивые повторяющиеся цифры, которые легко запоминаются. Эту дату не забыть, когда будут отмечаться годовщины свадьбы. И в этом году у нас было несколько пар, которые поддержали семейные тредиции: их родители заключили брак в красивую зеркальную дату и дети также решили выбрать такую же», — рассказала Рерих.
Спикер уточнила, что в такие даты могут проводиться массовые церемонии бракосочетания. Они обычно организуются на открытие свадебного сезона в начале июня, на День семьи и верности и на те даты, где будет подано максимальное количество заявления. Специалисты анализируют информацию и при необходимости открывают дополнительную площадку для массовой регистрации брака. По словам рерих, это очень красивое мероприятие, когда несколько пар одновременно регистрирует брак.
«В текущем году максимальное количество заявлений (около 300) было подано на зеркальную дату 25.05.2025 года, которая выпала на воскресенье. Несмотря на то, что это было в мае, когда нет ажиотажа на свадьбы, пока это пиковое значение года Следующей востребованной датой стала 25.08.2025 года. На следующую зеркальную дату подано уже 331 заявлений, их прием продолжается и есть все основания полагать, что эта дата обгонит майский пик», — отметила Рерих.
В следующем году в Челябинской области будут открыты две новые площадки для регистрации брака — это горнолыжный курорт «Евразия» и Аркаим. Кроме того, пользуются популярностью городские парки и скверы, а также набережная, речной трамвайчик и другие живописные места региона, такие как Айские притесы.
