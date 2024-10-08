Врачи из ХМАО рассказали, как спасти младенца от внезапной смерти

Чтобы избежать синдрома внезапной смерти (СВСМ) у младенцев нужно укладывать ребенка спать отдельно от родителей и проверять, нет ли в его кроватке предметов, способных перекрыть дыхательные пути. Такой совет дала внештатный педиатр депздрава ХМАО Галина Шипилова.
«Чтобы уберечь ребёнка от несчастного случая, следуйте следующим правилам. Во-первых, Малыш должен спать отдельно от родителей! Заранее подготовьте для него кроватку с жёстким матрасом. Во-вторых, убедитесь, что в кроватке нет посторонних предметов (подушек, игрушек, одеял), способных перекрыть дыхательные пути», — передает советы медика telegram-канал взрослой поликлиники Нижневартовска.
Также рекомендуется укладывать ребёнка спать на спину и не использовать полотенца или подкладки, в которые он мог бы уткнуться лицом. Это поможет избежать удушения. Врачи отметили, что в последние годы участились случаи детской смерти от немедицинских причин. К ним относится синдром внезапной смерти младенца (СВСМ) и смерть от внешних причин.
Росстат опубликовал в сентябре тревожную статистику. В ХМАО за семь месяцев 2024 года умерли 47 младенцев в возрасте до года. Для сравнения, за аналогичный период 2023 года этот показатель был равен 27.
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