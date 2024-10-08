Автомобилисты Сургута пожаловались на пробки на главной магистрали города

Жители Сургута (ХМАО) пожаловались на пробки на Югорском тракте, которые образовались из-за перекрытия дороги. Движение было ограничено из-за наледи.
«Югорский тракт. Пересечение Энергетиков, дорога закрыта из-за наледи. […] Там такая пробка была, жесть просто», — пишут сургутяне в сообществе в соцсети «Вконтакте» «Местоположение ДПС Сургут».
Как сообщили URA.RUв пресс-службе ГАИ Сургута, сейчас движение на участке дороги восстановлено. Перекрытие было связано с погодными условиями и обработки участка трассы из-за наледи.
Ранее агентство писало, что в ХМАО возник ажиотаж на шиномонтажках. Автолюбители сообщили URA.RU, что из-за погоды водители бросились менять шины на зимние, из-за чего в мастерских возникли огромные очереди и выросли цены.
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