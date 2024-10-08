08 октября 2024

Автомобилисты Сургута пожаловались на пробки на главной магистрали города

В Сургуте на Югорском тракте образовалась пробка из-за погодных условий
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте на Югорском тракте из-за наледи образовалась пробка
В Сургуте на Югорском тракте из-за наледи образовалась пробка Фото:

Жители Сургута (ХМАО) пожаловались на пробки на Югорском тракте, которые образовались из-за перекрытия дороги. Движение было ограничено из-за наледи.

«Югорский тракт. Пересечение Энергетиков, дорога закрыта из-за наледи. […] Там такая пробка была, жесть просто», — пишут сургутяне в сообществе в соцсети «Вконтакте» «Местоположение ДПС Сургут».

Как сообщили URA.RUв пресс-службе ГАИ Сургута, сейчас движение на участке дороги восстановлено. Перекрытие было связано с погодными условиями и обработки участка трассы из-за наледи.

Ранее агентство писало, что в ХМАО возник ажиотаж на шиномонтажках. Автолюбители сообщили URA.RU, что из-за погоды водители бросились менять шины на зимние, из-за чего в мастерских возникли огромные очереди и выросли цены.

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Жители Сургута (ХМАО) пожаловались на пробки на Югорском тракте, которые образовались из-за перекрытия дороги. Движение было ограничено из-за наледи. «Югорский тракт. Пересечение Энергетиков, дорога закрыта из-за наледи. […] Там такая пробка была, жесть просто», — пишут сургутяне в сообществе в соцсети «Вконтакте» «Местоположение ДПС Сургут». Как сообщили URA.RUв пресс-службе ГАИ Сургута, сейчас движение на участке дороги восстановлено. Перекрытие было связано с погодными условиями и обработки участка трассы из-за наледи. Ранее агентство писало, что в ХМАО возник ажиотаж на шиномонтажках. Автолюбители сообщили URA.RU, что из-за погоды водители бросились менять шины на зимние, из-за чего в мастерских возникли огромные очереди и выросли цены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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