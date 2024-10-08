08 октября 2024

В ХМАО возник ажиотаж на шиномонтажках

В ХМАО на СТО появились очереди и выросли цены
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО возник ажиотажный спрос на услуги шиномонтажа
В ХМАО возник ажиотажный спрос на услуги шиномонтажа Фото:

На СТО в ХМАО увеличился спрос на услуги шиномонтажа. Автолюбители сообщили URA.RU, что из-за погоды водители бросились менять шины на зимние, из-за чего в шиномонтажных мастерских возникли огромные очереди и выросли цены.

«Сегодня утром везде очереди на шиномонтаж. Из-за повышенного спроса цены поднялись: в прошлом году менял колеса за полторы тысячи, в этом просят 1700 рублей», — сообщил URA.RU водитель из Нижневартовска.

Аналогичная ситуация и в Сургуте. В одном из центров обслуживания автомобилей агентству сообщили, что запись на услугу забита на неделю вперед. «Все места заняты, записаться можно только на 15 октября», — сообщили на СТО. Повышение цен в центре не подтвердили.

Ранее URA.RU писало, что в  Госавтоинспекция ХМАО порекомендовала водителям срочно перейти на зимние шины в связи с наступлением холодов. Из-за дождя или мокрого снега значительно увеличился риск аварий на дорогах.

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На СТО в ХМАО увеличился спрос на услуги шиномонтажа. Автолюбители сообщили URA.RU, что из-за погоды водители бросились менять шины на зимние, из-за чего в шиномонтажных мастерских возникли огромные очереди и выросли цены. «Сегодня утром везде очереди на шиномонтаж. Из-за повышенного спроса цены поднялись: в прошлом году менял колеса за полторы тысячи, в этом просят 1700 рублей», — сообщил URA.RU водитель из Нижневартовска. Аналогичная ситуация и в Сургуте. В одном из центров обслуживания автомобилей агентству сообщили, что запись на услугу забита на неделю вперед. «Все места заняты, записаться можно только на 15 октября», — сообщили на СТО. Повышение цен в центре не подтвердили. Ранее URA.RU писало, что в  Госавтоинспекция ХМАО порекомендовала водителям срочно перейти на зимние шины в связи с наступлением холодов. Из-за дождя или мокрого снега значительно увеличился риск аварий на дорогах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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