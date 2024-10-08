В ХМАО возник ажиотаж на шиномонтажках

На СТО в ХМАО увеличился спрос на услуги шиномонтажа. Автолюбители сообщили URA.RU, что из-за погоды водители бросились менять шины на зимние, из-за чего в шиномонтажных мастерских возникли огромные очереди и выросли цены.
«Сегодня утром везде очереди на шиномонтаж. Из-за повышенного спроса цены поднялись: в прошлом году менял колеса за полторы тысячи, в этом просят 1700 рублей», — сообщил URA.RU водитель из Нижневартовска.
Аналогичная ситуация и в Сургуте. В одном из центров обслуживания автомобилей агентству сообщили, что запись на услугу забита на неделю вперед. «Все места заняты, записаться можно только на 15 октября», — сообщили на СТО. Повышение цен в центре не подтвердили.
Ранее URA.RU писало, что в Госавтоинспекция ХМАО порекомендовала водителям срочно перейти на зимние шины в связи с наступлением холодов. Из-за дождя или мокрого снега значительно увеличился риск аварий на дорогах.
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