В магнитогорском парке у Вечного огня поставят туалет за 12 миллионов рублей

09 октября 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

Новый туалет появится на месте старого Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) появится новый общественный туалет, за который власти города готовы заплатить почти 12 миллионов рублей. Об этом 9 октября сообщили местные СМИ. «Объявлен электронный аукцион по выбору подрядчика, который поставит и установит в парке модульный объект. Начальная цена контракта составляет 11,9 миллиона рублей. Помимо мужской и женской секций предусмотрены секции для маломобильных граждан и техническая», — сообщает издание «Verstov.info». Туалет будет расположен в парке у Вечного огня. Ранее на этом месте также располагался туалет, который был снесен в конце лета. Пользоваться туалетом можно будет при температуре от -40 до +50 градусов. Победителя конкурса выявят 14 октября. Новый туалет должен появиться в парке до 20 декабря. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске (Челябинская область) появится новый общественный туалет, за который власти города готовы заплатить почти 12 миллионов рублей. Об этом 9 октября сообщили местные СМИ. «Объявлен электронный аукцион по выбору подрядчика, который поставит и установит в парке модульный объект. Начальная цена контракта составляет 11,9 миллиона рублей. Помимо мужской и женской секций предусмотрены секции для маломобильных граждан и техническая», — сообщает издание «Verstov.info». Туалет будет расположен в парке у Вечного огня. Ранее на этом месте также располагался туалет, который был снесен в конце лета. Пользоваться туалетом можно будет при температуре от -40 до +50 градусов. Победителя конкурса выявят 14 октября. Новый туалет должен появиться в парке до 20 декабря.