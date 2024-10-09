В магнитогорском парке у Вечного огня поставят туалет за 12 миллионов рублей

В Магнитогорске (Челябинская область) появится новый общественный туалет, за который власти города готовы заплатить почти 12 миллионов рублей. Об этом 9 октября сообщили местные СМИ.
«Объявлен электронный аукцион по выбору подрядчика, который поставит и установит в парке модульный объект. Начальная цена контракта составляет 11,9 миллиона рублей. Помимо мужской и женской секций предусмотрены секции для маломобильных граждан и техническая», — сообщает издание «Verstov.info».
Туалет будет расположен в парке у Вечного огня. Ранее на этом месте также располагался туалет, который был снесен в конце лета. Пользоваться туалетом можно будет при температуре от -40 до +50 градусов.
Победителя конкурса выявят 14 октября. Новый туалет должен появиться в парке до 20 декабря.
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