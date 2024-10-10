В Екатеринбурге готовят премьеру, на которой в зал ворвутся люди и жуткого вида куклы. Фото

«Урал Опера Балет» представил премьерную оперу «Алиса в Зазеркалье»

10 октября 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Авторы обещают, что опера подойдет и взрослым, и детям Фото: Размик Закарян © URA.RU «Урал Опера Балет» презентует первую премьеру нового театрального сезона. Уже 11 октября екатеринбуржцы увидят оперу «Алиса в Зазеркалье». Удивлять будут не только яркими костюмами и музыкальной составляющей, но и взаимодействием со зрителями. На предпремьерном показе побывало URA.RU. Оперный театр продолжает ставить детские оперные постановки: год назад это была «Дюймовочка», теперь же команда взялась за «Алису в Зазеркалье». По началу зрителей встречает грустная Алиса, которая хочет попасть в Зазеркалье. Ее желание тут же исполняется, и девочка оказывается на огромной шахматной доске, где между собой бьются белые фигуры (олицетворение мира детства) и черные (мир взрослых). Сначала постановка кажется мрачной, но по ходу развития событий красок становится больше Фото: Размик Закарян © URA.RU Героине предстоит сделать одиннадцать шахматных ходов, встретиться с Черной королевой, Гладиолусом, Белым рыцарем, Пчелампой, Саранчашкой, Шалтаем-Болтаем и другими героями. Помимо того, что зрители увидят яркие необычные костюмы, которые хочется разглядывать, они и сами станут невольными участниками постановки: в один момент в зале появятся поющие шахматные фигуры, а в дверях — огромные руки Шалтая-Болтая. «С одной стороны — это детская сказка, с другой — некое напутствие на жизнь, в том числе и для взрослых. У всех случаются ситуации, когда мы переживаем кризисные моменты. Вы видели, что сегодня постановка начиналась с конфликта в семье, и Алисе нужно его пережить. Они могут быть и с нами в любом возрасте. Когда она попадает в страну Зазеркалье — это способ пережить внутренние конфликты», — делится задумкой режиссер Елизавета Корнеева. По ходу действия 13-летняя Алиса будет расти внутренне, таким образом авторы хотели показать, как бывает сложно подростку в переходном возрасте. «Режиссер Лиза Корнеева просила нас, Алис, исполнить практически 20-24 образа. В каждой сцене Алиса новая, она меняется, растет буквально по минутам и, конечно, узнает себя с новой стороны», — рассказала исполнительница главной роли, солистка оперного театра Ольга Стародубова. По словам режиссера, у новой постановки «Урал Опера Балет» две задачи. «Нам часто кажется, что у нас все идеально. Я хочу, чтобы внутри зрителя произошло смещение миров, и он вышел немножко в хаосе, пришел второй раз и нашел новый мир. С другой стороны, иногда мы живем, наоборот, в хаосе, мы запутанные. Хочется, чтобы тот человек, который пришел в таком состоянии, начал ощущать себя по-другому», — говорит Корнеева. Премьера состоится 11 октября, также оперу покажут в ноябре. На сегодняшний день билеты остались лишь на 12 октября и их всего две штуки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Урал Опера Балет» презентует первую премьеру нового театрального сезона. Уже 11 октября екатеринбуржцы увидят оперу «Алиса в Зазеркалье». Удивлять будут не только яркими костюмами и музыкальной составляющей, но и взаимодействием со зрителями. На предпремьерном показе побывало URA.RU. Оперный театр продолжает ставить детские оперные постановки: год назад это была «Дюймовочка», теперь же команда взялась за «Алису в Зазеркалье». По началу зрителей встречает грустная Алиса, которая хочет попасть в Зазеркалье. Ее желание тут же исполняется, и девочка оказывается на огромной шахматной доске, где между собой бьются белые фигуры (олицетворение мира детства) и черные (мир взрослых). Героине предстоит сделать одиннадцать шахматных ходов, встретиться с Черной королевой, Гладиолусом, Белым рыцарем, Пчелампой, Саранчашкой, Шалтаем-Болтаем и другими героями. Помимо того, что зрители увидят яркие необычные костюмы, которые хочется разглядывать, они и сами станут невольными участниками постановки: в один момент в зале появятся поющие шахматные фигуры, а в дверях — огромные руки Шалтая-Болтая. «С одной стороны — это детская сказка, с другой — некое напутствие на жизнь, в том числе и для взрослых. У всех случаются ситуации, когда мы переживаем кризисные моменты. Вы видели, что сегодня постановка начиналась с конфликта в семье, и Алисе нужно его пережить. Они могут быть и с нами в любом возрасте. Когда она попадает в страну Зазеркалье — это способ пережить внутренние конфликты», — делится задумкой режиссер Елизавета Корнеева. По ходу действия 13-летняя Алиса будет расти внутренне, таким образом авторы хотели показать, как бывает сложно подростку в переходном возрасте. «Режиссер Лиза Корнеева просила нас, Алис, исполнить практически 20-24 образа. В каждой сцене Алиса новая, она меняется, растет буквально по минутам и, конечно, узнает себя с новой стороны», — рассказала исполнительница главной роли, солистка оперного театра Ольга Стародубова. По словам режиссера, у новой постановки «Урал Опера Балет» две задачи. «Нам часто кажется, что у нас все идеально. Я хочу, чтобы внутри зрителя произошло смещение миров, и он вышел немножко в хаосе, пришел второй раз и нашел новый мир. С другой стороны, иногда мы живем, наоборот, в хаосе, мы запутанные. Хочется, чтобы тот человек, который пришел в таком состоянии, начал ощущать себя по-другому», — говорит Корнеева. Премьера состоится 11 октября, также оперу покажут в ноябре. На сегодняшний день билеты остались лишь на 12 октября и их всего две штуки.