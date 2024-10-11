На трассе по пути из Челябинска в Златоуст застрял автобус, который помогли вытащить спасатели. Как рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, ДТП произошло из-за гололеда.
«В результате сложных погодных условий рейсовый автобус, следовавший по маршруту Миасс-Златоуст, оказался не в состоянии самостоятельно подняться в гору. На помощь прибыли сотрудники МЧС, которые оперативно освободили транспортное средство», — отметили в ведомстве.
После успешного освобождения автобуса, спасатели обеспечили безопасную доставку семи пассажиров в Миасс. В Главном управлении МЧС по региону напомнили о необходимости соблюдения мер предосторожности в зимний период и использования зимней резины на колесах.
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