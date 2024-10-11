Суд в Челябинске арестовал замглавврача станции переливания крови. Видео

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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, безопасность, колония, тюрьма, замок, следственный изолятор, тюремная камера
Андрей Симбиряков отправлен в СИЗО на два месяца Фото:

Центральный райсуд Челябинска 11 октября отправил в СИЗО на два месяца заместителя главного врача по экономике и финансам ГБУЗ «Челябинская областная станция переливания крови» Андрея Симбирякова, обвиняемого в получении взяток. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокурор поддержал ходатайство о заключении под стражу обвиняемого. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Новость по теме
В Челябинске задержан замглавврача станции переливания крови Симбиряков

Симбиряков был задержан сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. Его обвинили в получении взяток. По версии следствия, он брал деньги от одного из коммерсантов. За это заместитель главврача станции оказывал ему общее покровительство: подписывал акты о вводе в эксплуатацию устаревшего оборудования, помогал получать контракты на поставку.

По данным URA.RU Симбиряков своей вины не признал. В пресс-службе ГБУЗ «Челябинская областная станция переливания крови» отметили, что помогают в расследовании дела. Правоохранительным органам предоставлена вся запрашиваемая документацию и доступ к иным материалам, способствующим установлению объективной истины по делу.

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Центральный райсуд Челябинска 11 октября отправил в СИЗО на два месяца заместителя главного врача по экономике и финансам ГБУЗ «Челябинская областная станция переливания крови» Андрея Симбирякова, обвиняемого в получении взяток. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокурор поддержал ходатайство о заключении под стражу обвиняемого. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Симбиряков был задержан сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. Его обвинили в получении взяток. По версии следствия, он брал деньги от одного из коммерсантов. За это заместитель главврача станции оказывал ему общее покровительство: подписывал акты о вводе в эксплуатацию устаревшего оборудования, помогал получать контракты на поставку. По данным URA.RU Симбиряков своей вины не признал. В пресс-службе ГБУЗ «Челябинская областная станция переливания крови» отметили, что помогают в расследовании дела. Правоохранительным органам предоставлена вся запрашиваемая документацию и доступ к иным материалам, способствующим установлению объективной истины по делу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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