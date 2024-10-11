Суд в Челябинске арестовал замглавврача станции переливания крови. Видео

11 октября 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Андрей Симбиряков отправлен в СИЗО на два месяца Фото: Анна Майорова © URA.RU Центральный райсуд Челябинска 11 октября отправил в СИЗО на два месяца заместителя главного врача по экономике и финансам ГБУЗ «Челябинская областная станция переливания крови» Андрея Симбирякова, обвиняемого в получении взяток. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокурор поддержал ходатайство о заключении под стражу обвиняемого. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Новость по теме В Челябинске задержан замглавврача станции переливания крови Симбиряков Симбиряков был задержан сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. Его обвинили в получении взяток. По версии следствия, он брал деньги от одного из коммерсантов. За это заместитель главврача станции оказывал ему общее покровительство: подписывал акты о вводе в эксплуатацию устаревшего оборудования, помогал получать контракты на поставку. По данным URA.RU Симбиряков своей вины не признал. В пресс-службе ГБУЗ «Челябинская областная станция переливания крови» отметили, что помогают в расследовании дела. Правоохранительным органам предоставлена вся запрашиваемая документацию и доступ к иным материалам, способствующим установлению объективной истины по делу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный райсуд Челябинска 11 октября отправил в СИЗО на два месяца заместителя главного врача по экономике и финансам ГБУЗ «Челябинская областная станция переливания крови» Андрея Симбирякова, обвиняемого в получении взяток. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокурор поддержал ходатайство о заключении под стражу обвиняемого. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Симбиряков был задержан сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. Его обвинили в получении взяток. По версии следствия, он брал деньги от одного из коммерсантов. За это заместитель главврача станции оказывал ему общее покровительство: подписывал акты о вводе в эксплуатацию устаревшего оборудования, помогал получать контракты на поставку. По данным URA.RU Симбиряков своей вины не признал. В пресс-службе ГБУЗ «Челябинская областная станция переливания крови» отметили, что помогают в расследовании дела. Правоохранительным органам предоставлена вся запрашиваемая документацию и доступ к иным материалам, способствующим установлению объективной истины по делу.