11 октября 2024

В Сургуте пьяный дебошир заявился в вуз и покусал охранника

© Служба новостей «URA.RU»
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Нападавший в вузе Сургута не являлся студентом учебного заведения
Нападавший в вузе Сургута не являлся студентом учебного заведения Фото:

В Сургуте (ХМАО) утром 11 октября в один из институтов на улице Рабочая заявился пьяный дебошир. Пытаясь проникнуть в здание, он покусал охранника. Об этом сообщили в окружном Управлении Росгвардии.

«В одном из учебных заведений Сургута сотрудники Росгвардии пресекли действия нарушителя общественного порядка. Не являясь учащимся, он пришел в институт, где устроил дебош во время учебного процесса. Представитель службы безопасности предпринял попытку остановить и вывести нарушителя, но в ответ парень укусил и порвал рубашку охранника», — сообщается на сайте ведомства.

Нарушитель провоцировал конфликт и выражался нецензурной бранью. Сотрудники Росгвардии задержали его и передали для разбирательств полицейским.

Ранее в Лангепасе произошел инцидент с нападением на преподавателя политехнического колледжа. Экс-студент учебного заведения пришел туда с ножом и газовым баллончиком, после чего напал на одного из педагогов. Как выяснилось позднее, нападавший сделал это из чувства мести.

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В Сургуте (ХМАО) утром 11 октября в один из институтов на улице Рабочая заявился пьяный дебошир. Пытаясь проникнуть в здание, он покусал охранника. Об этом сообщили в окружном Управлении Росгвардии. «В одном из учебных заведений Сургута сотрудники Росгвардии пресекли действия нарушителя общественного порядка. Не являясь учащимся, он пришел в институт, где устроил дебош во время учебного процесса. Представитель службы безопасности предпринял попытку остановить и вывести нарушителя, но в ответ парень укусил и порвал рубашку охранника», — сообщается на сайте ведомства. Нарушитель провоцировал конфликт и выражался нецензурной бранью. Сотрудники Росгвардии задержали его и передали для разбирательств полицейским. Ранее в Лангепасе произошел инцидент с нападением на преподавателя политехнического колледжа. Экс-студент учебного заведения пришел туда с ножом и газовым баллончиком, после чего напал на одного из педагогов. Как выяснилось позднее, нападавший сделал это из чувства мести.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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