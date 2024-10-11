В Сургуте пьяный дебошир заявился в вуз и покусал охранника

В Сургуте (ХМАО) утром 11 октября в один из институтов на улице Рабочая заявился пьяный дебошир. Пытаясь проникнуть в здание, он покусал охранника. Об этом сообщили в окружном Управлении Росгвардии.
«В одном из учебных заведений Сургута сотрудники Росгвардии пресекли действия нарушителя общественного порядка. Не являясь учащимся, он пришел в институт, где устроил дебош во время учебного процесса. Представитель службы безопасности предпринял попытку остановить и вывести нарушителя, но в ответ парень укусил и порвал рубашку охранника», — сообщается на сайте ведомства.
Нарушитель провоцировал конфликт и выражался нецензурной бранью. Сотрудники Росгвардии задержали его и передали для разбирательств полицейским.
Ранее в Лангепасе произошел инцидент с нападением на преподавателя политехнического колледжа. Экс-студент учебного заведения пришел туда с ножом и газовым баллончиком, после чего напал на одного из педагогов. Как выяснилось позднее, нападавший сделал это из чувства мести.
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