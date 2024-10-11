Общество Выплаты и пенсии В Челябинске приставы за два часа арестовали 26 автомобилей 12 октября 2024 в 11:19 Размер текста - 17 + Судебные приставы Челябинска обязали водителей погасить долги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске судебные приставы провели рейд. В ходе операции за два часа было арестовано 26 транспортных средств. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области. «В результате двухчасового рейда на Копейском шоссе 26 автомобилей были арестованы. Требования о явке к судебным приставам получили 17 водителей. Аналогичные мероприятия продолжатся, — сообщила пресс-служба ведомства. Некоторые водители предпочли на месте погасить свои долги. Суммарно они выплатили 123 тысячи рублей, из которых 18 тысяч рублей — административные штрафы за нарушение ПДД. Во время мероприятия был использован комплекс «Дорожный пристав». Он позволяет выявлять водителей-должников в автомобильном потоке. В рамках одного из предыдущих рейдов водители-должники погасили долги на 611 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске судебные приставы провели рейд. В ходе операции за два часа было арестовано 26 транспортных средств. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области. «В результате двухчасового рейда на Копейском шоссе 26 автомобилей были арестованы. Требования о явке к судебным приставам получили 17 водителей. Аналогичные мероприятия продолжатся, — сообщила пресс-служба ведомства. Некоторые водители предпочли на месте погасить свои долги. Суммарно они выплатили 123 тысячи рублей, из которых 18 тысяч рублей — административные штрафы за нарушение ПДД. Во время мероприятия был использован комплекс «Дорожный пристав». Он позволяет выявлять водителей-должников в автомобильном потоке. В рамках одного из предыдущих рейдов водители-должники погасили долги на 611 тысяч рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям