11 октября 2024

В Челябинске приставы за два часа арестовали 26 автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Праворульные автомобили. Старые японские автомобили. Челябинск, правый руль, водитель автомобиля, праворульные автомобили, японские авто
Судебные приставы Челябинска обязали водителей погасить долги Фото:

В Челябинске судебные приставы провели рейд. В ходе операции за два часа было арестовано 26 транспортных средств. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

«В результате двухчасового рейда на Копейском шоссе 26 автомобилей были арестованы. Требования о явке к судебным приставам получили 17 водителей. Аналогичные мероприятия продолжатся, — сообщила пресс-служба ведомства.

Некоторые водители предпочли на месте погасить свои долги. Суммарно они выплатили 123 тысячи рублей, из которых 18 тысяч рублей — административные штрафы за нарушение ПДД.

Во время мероприятия был использован комплекс «Дорожный пристав». Он позволяет выявлять водителей-должников в автомобильном потоке. В рамках одного из предыдущих рейдов водители-должники погасили долги на 611 тысяч рублей.

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В Челябинске судебные приставы провели рейд. В ходе операции за два часа было арестовано 26 транспортных средств. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области. «В результате двухчасового рейда на Копейском шоссе 26 автомобилей были арестованы. Требования о явке к судебным приставам получили 17 водителей. Аналогичные мероприятия продолжатся, — сообщила пресс-служба ведомства. Некоторые водители предпочли на месте погасить свои долги. Суммарно они выплатили 123 тысячи рублей, из которых 18 тысяч рублей — административные штрафы за нарушение ПДД. Во время мероприятия был использован комплекс «Дорожный пристав». Он позволяет выявлять водителей-должников в автомобильном потоке. В рамках одного из предыдущих рейдов водители-должники погасили долги на 611 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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