В Челябинске приставы за два часа арестовали 26 автомобилей

В Челябинске судебные приставы провели рейд. В ходе операции за два часа было арестовано 26 транспортных средств. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.
«В результате двухчасового рейда на Копейском шоссе 26 автомобилей были арестованы. Требования о явке к судебным приставам получили 17 водителей. Аналогичные мероприятия продолжатся, — сообщила пресс-служба ведомства.
Некоторые водители предпочли на месте погасить свои долги. Суммарно они выплатили 123 тысячи рублей, из которых 18 тысяч рублей — административные штрафы за нарушение ПДД.
Во время мероприятия был использован комплекс «Дорожный пристав». Он позволяет выявлять водителей-должников в автомобильном потоке. В рамках одного из предыдущих рейдов водители-должники погасили долги на 611 тысяч рублей.
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