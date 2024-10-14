Бастрыкин потребовал доклад о нарушениях в жилищном комплексе ХМАО, затапливаемого отходами

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на публикации в СМИ о постоянных затоплениях нечистотами в подвалах жилого комплекса «Европейский» в Нижневартовске (ХМАО). Из-за постоянной сырости в доме завелись насекомые, распространяется плесень и трескаются стены.
«Глава СК России поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащем обслуживании ЖК „Европейский“ в г. Нижневартовске ХМАО — Югры. Подвальные помещения домов регулярно затапливаются нечистотами, из-за постоянной сырости в квартирах распространилась плесень и появились насекомые, в стенах образовались трещины», — сообщил Следственный комитет России в telegram-канале.
Компания «Вариант» сдала дома в 2015 году. Застройщик допустил нарушения при сдаче зданий и не подключил их к центральной канализации. Квартиры в ЖК были предоставлены детям-сиротам. Жители были вынуждены использовать индивидуальные септики и бытовые насосы, которые часто выходят из строя. Многочисленные жалобы в адрес застройщика не принесли результата.
Следственный комитет ХМАО проводит проверку по жалобам вартовчан. Центральный аппарат ведомства контролирует проверку. Руководителю окружного следственного управления Михаилу Мокшину поручено предоставить главе СК России доклад о проделанной работе.
Ранее URA.RU писало, что жильцы ЖК «Европейский» в Нижневартовске бьют тревогу из-за затопленных нечистотами подвалов. А из-за протекающей крыши в квартирах появилась плесень.
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