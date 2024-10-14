В Сургуте создали резерв мусорной техники

В Сургуте (ХМАО) создали резерв техники по вывозу мусора. К работе в городе приступили восемь новых мусоровозов, сообщил сургутский мэр Максим Слепов.
«В городе создан резерв техники по вывозу мусора. Договорились о приобретении регоператором дополнительных единиц техники для такого крупного города, как Сургут. Выполнено. Восемь новых мусоровозов уже приступили к работе на улицах города», — рассказал Слепов в своем telegram-канале.
Он также добавил, что для города приобретены почти 150 новых контейнеров. Теперь их передают управляющим компаниям для установки.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте нашли решение проблемы скопившегося мусора в дачных кооперативах. Для этого внепланово закупили 10 новых мусоровозов.
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