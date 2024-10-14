14 октября 2024

В Сургуте создали резерв мусорной техники

© Служба новостей «URA.RU»
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Восемь новых мусоровозов уже приступили к работе на улицах Сургута
Восемь новых мусоровозов уже приступили к работе на улицах Сургута Фото:

В Сургуте (ХМАО) создали резерв техники по вывозу мусора. К работе в городе приступили восемь новых мусоровозов, сообщил сургутский мэр Максим Слепов.

«В городе создан резерв техники по вывозу мусора. Договорились о приобретении регоператором дополнительных единиц техники для такого крупного города, как Сургут. Выполнено. Восемь новых мусоровозов уже приступили к работе на улицах города», — рассказал Слепов в своем telegram-канале. 

Он также добавил, что для города приобретены почти 150 новых контейнеров. Теперь их передают управляющим компаниям для установки.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте нашли решение проблемы скопившегося мусора в дачных кооперативах. Для этого внепланово закупили 10 новых мусоровозов.

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В Сургуте (ХМАО) создали резерв техники по вывозу мусора. К работе в городе приступили восемь новых мусоровозов, сообщил сургутский мэр Максим Слепов. «В городе создан резерв техники по вывозу мусора. Договорились о приобретении регоператором дополнительных единиц техники для такого крупного города, как Сургут. Выполнено. Восемь новых мусоровозов уже приступили к работе на улицах города», — рассказал Слепов в своем telegram-канале.  Он также добавил, что для города приобретены почти 150 новых контейнеров. Теперь их передают управляющим компаниям для установки. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте нашли решение проблемы скопившегося мусора в дачных кооперативах. Для этого внепланово закупили 10 новых мусоровозов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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