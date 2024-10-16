Власти Троицка ждут помощи в расселении аварийного дома с рухнувшей стеной

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Мэрия запростила финансовую помощь на расселение жителей Фото:

Администрация Троицка Челябинской области запросила финансовую помощь у правительства региона для проведения внеочередного расселения аварийного дома, где рухнули перекрытия и стена. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города.

«9 октября на заседании межведомственной комиссии дом признан аварийным и подлежащим сносу. Подготовлено письмо в адрес правительства Челябинской области о предоставлении финансовой поддержки на внеочередное расселение жильцов», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии Троицка.

В мэрии добавили, что речь идет о доме №37 по улице Интернациональная, где в сентябре обрушились перекрытия и стена в одной из квартир на первом этаже. В пресс-службе администрации отметили, что жителям шести квартир предоставлен маневренный фонд, еще шесть собственников переехали в другое свое жилье, остальные пожелали остаться у родных. Жители дома пожаловались, что уже месяц после инцидента ждут новые квартиры.

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Администрация Троицка Челябинской области запросила финансовую помощь у правительства региона для проведения внеочередного расселения аварийного дома, где рухнули перекрытия и стена. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города. «9 октября на заседании межведомственной комиссии дом признан аварийным и подлежащим сносу. Подготовлено письмо в адрес правительства Челябинской области о предоставлении финансовой поддержки на внеочередное расселение жильцов», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии Троицка. В мэрии добавили, что речь идет о доме №37 по улице Интернациональная, где в сентябре обрушились перекрытия и стена в одной из квартир на первом этаже. В пресс-службе администрации отметили, что жителям шести квартир предоставлен маневренный фонд, еще шесть собственников переехали в другое свое жилье, остальные пожелали остаться у родных. Жители дома пожаловались, что уже месяц после инцидента ждут новые квартиры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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