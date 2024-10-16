Власти Троицка ждут помощи в расселении аварийного дома с рухнувшей стеной

16 октября 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

Мэрия запростила финансовую помощь на расселение жителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Администрация Троицка Челябинской области запросила финансовую помощь у правительства региона для проведения внеочередного расселения аварийного дома, где рухнули перекрытия и стена. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города. «9 октября на заседании межведомственной комиссии дом признан аварийным и подлежащим сносу. Подготовлено письмо в адрес правительства Челябинской области о предоставлении финансовой поддержки на внеочередное расселение жильцов», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии Троицка. В мэрии добавили, что речь идет о доме №37 по улице Интернациональная, где в сентябре обрушились перекрытия и стена в одной из квартир на первом этаже. В пресс-службе администрации отметили, что жителям шести квартир предоставлен маневренный фонд, еще шесть собственников переехали в другое свое жилье, остальные пожелали остаться у родных. Жители дома пожаловались, что уже месяц после инцидента ждут новые квартиры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация Троицка Челябинской области запросила финансовую помощь у правительства региона для проведения внеочередного расселения аварийного дома, где рухнули перекрытия и стена. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города. «9 октября на заседании межведомственной комиссии дом признан аварийным и подлежащим сносу. Подготовлено письмо в адрес правительства Челябинской области о предоставлении финансовой поддержки на внеочередное расселение жильцов», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии Троицка. В мэрии добавили, что речь идет о доме №37 по улице Интернациональная, где в сентябре обрушились перекрытия и стена в одной из квартир на первом этаже. В пресс-службе администрации отметили, что жителям шести квартир предоставлен маневренный фонд, еще шесть собственников переехали в другое свое жилье, остальные пожелали остаться у родных. Жители дома пожаловались, что уже месяц после инцидента ждут новые квартиры.