В Ростове простились с офицером, погибшим при взрыве АЗС в Грозном. Фото, видео

Свердловского офицера, погибшего при взрыве в Грозном, похоронили с почестями

18 октября 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

Илью Брюхачева похоронили с военными почестями (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В столице Чечни прогремел мощный взрыв на АЗС В Ростове-на-Дону простились с офицером из Екатеринбурга Ильей Брюхачевым, который скончался в результате взрыва на заправочной станции в Грозном. Проводить его в последний путь пришли около 20 человек — родные, друзья и сослуживцы. Об этом URA.RU рассказал дядя покойного. Илья Брюхачев родился 23 февраля 1989 году. Детство и юные годы Ильи прошли в квартире на Хвойной в микрорайоне Компрессорный. Отец занимался ремонтами квартир, а мама была домохозяйкой. После окончания школы служил в Военно-воздушных силах РФ и стал кадровым офицером. Затем он продолжил образование в авиационно-технологическом колледже, получив специализацию по эксплуатации и техническому обслуживанию летательных аппаратов. Илья с детства мечтал летать на истребителе. Последние 10 лет работал в Грозном. «Илья был добрым и отзывчивым человеком. Он часто говорил: „Люди — это не просто знакомые, это наша вторая семья“. Он прекрасно играл на гитаре. Кроме музыки, племянник увлекался машинами. Он был настоящей гордостью своих родителей. Вся семья тяжело переживает его уход. Он навсегда останется в наших сердцах», — поделился родственник. Ранее соболезнования семье Брюхачева выразил заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Алексей Воробьев. Взрыв газовых цистерн на заправке «Лидер» в чеченской столице прогремел 12 октября. Один из резервуаров был отброшен взрывной волной и повредил угол соседнего жилого дома. В результате трагедии погибли четыре человека, среди которых двое детей. Кроме того, пять человек получили ранения различной степени тяжести. Илья оказался на месте случайно — выбрасывал мусор. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Вся актуальная информация — в сюжете агентства. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ростове-на-Дону простились с офицером из Екатеринбурга Ильей Брюхачевым, который скончался в результате взрыва на заправочной станции в Грозном. Проводить его в последний путь пришли около 20 человек — родные, друзья и сослуживцы. Об этом URA.RU рассказал дядя покойного. Илья Брюхачев родился 23 февраля 1989 году. Детство и юные годы Ильи прошли в квартире на Хвойной в микрорайоне Компрессорный. Отец занимался ремонтами квартир, а мама была домохозяйкой. После окончания школы служил в Военно-воздушных силах РФ и стал кадровым офицером. Затем он продолжил образование в авиационно-технологическом колледже, получив специализацию по эксплуатации и техническому обслуживанию летательных аппаратов. Илья с детства мечтал летать на истребителе. Последние 10 лет работал в Грозном. «Илья был добрым и отзывчивым человеком. Он часто говорил: „Люди — это не просто знакомые, это наша вторая семья“. Он прекрасно играл на гитаре. Кроме музыки, племянник увлекался машинами. Он был настоящей гордостью своих родителей. Вся семья тяжело переживает его уход. Он навсегда останется в наших сердцах», — поделился родственник. Ранее соболезнования семье Брюхачева выразил заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Алексей Воробьев. Взрыв газовых цистерн на заправке «Лидер» в чеченской столице прогремел 12 октября. Один из резервуаров был отброшен взрывной волной и повредил угол соседнего жилого дома. В результате трагедии погибли четыре человека, среди которых двое детей. Кроме того, пять человек получили ранения различной степени тяжести. Илья оказался на месте случайно — выбрасывал мусор. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Вся актуальная информация — в сюжете агентства.