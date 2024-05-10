10 мая 2024

«Уральский Халк» вернулся в MMА с победой над экс-бойцом UFC

© Служба новостей «URA.RU»
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Иван Штырков брал полуторагодовалую паузу в ММА
Иван Штырков брал полуторагодовалую паузу в ММА Фото:

Иван Штырков по прозвищу «Уральский Халк», который последние полтора года выступал только на соревнованиях по боксу и кикбоксингу, одержал победу над экс-бойцом UFC Гаджимурадом Антигуловым. Бой по правилам MMA прошел в рамках RCC 19 в КРК «Уралец» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU.

Соперники Штыркова менялись дважды. Изначально «Уральский Халк» должен был биться с Давидом Бархударяном, который отказался от боя по состоянию здоровья. Тогда новым соперником стал Шамиль Гамзатов, но и он не смог противостоять Штыркову — по юридическим причинам. Меньше чем за месяц до боя выйти в октагон со Штырковым согласился Гаджимурад Антигулов. Несмотря на полуторагодовую паузу в ММА, «Уральский Халк» сохранил место в тройке сильнейших бойцов России и подтвердил свой статус.

Антигулов очень мощно начал бой, но дальше Штырков зажал соперника у сетки и принялся выбрасывать добивающие удары. Гаджимурад не мог выбраться из неудачного положения и принимал огромное количество ударов. Рефери дал шанс Антигулову, но позже прекратил избиение, зафиксировав победу Ивана Штыркова. Бой остановили на 2 минуте 19 секунде первого раунда, рефери объявил технический нокаут.

«Я знаю, что Гаджимурад так борется: он с первого раунда заставляет людей быть на волоске от технических нокаутов. Но мы выходим не танцы танцевать и не стихи рассказывать, поэтому готовы к таким вещам. Обычное дело», — прокомментировал схватку Штырков.

Следом пройдет главный бой. Сражаться будут омский боец ММА Александр Шлеменко и казахский спортсмен Куат Хамитов.

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Иван Штырков по прозвищу «Уральский Халк», который последние полтора года выступал только на соревнованиях по боксу и кикбоксингу, одержал победу над экс-бойцом UFC Гаджимурадом Антигуловым. Бой по правилам MMA прошел в рамках RCC 19 в КРК «Уралец» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. Соперники Штыркова менялись дважды. Изначально «Уральский Халк» должен был биться с Давидом Бархударяном, который отказался от боя по состоянию здоровья. Тогда новым соперником стал Шамиль Гамзатов, но и он не смог противостоять Штыркову — по юридическим причинам. Меньше чем за месяц до боя выйти в октагон со Штырковым согласился Гаджимурад Антигулов. Несмотря на полуторагодовую паузу в ММА, «Уральский Халк» сохранил место в тройке сильнейших бойцов России и подтвердил свой статус. Антигулов очень мощно начал бой, но дальше Штырков зажал соперника у сетки и принялся выбрасывать добивающие удары. Гаджимурад не мог выбраться из неудачного положения и принимал огромное количество ударов. Рефери дал шанс Антигулову, но позже прекратил избиение, зафиксировав победу Ивана Штыркова. Бой остановили на 2 минуте 19 секунде первого раунда, рефери объявил технический нокаут. «Я знаю, что Гаджимурад так борется: он с первого раунда заставляет людей быть на волоске от технических нокаутов. Но мы выходим не танцы танцевать и не стихи рассказывать, поэтому готовы к таким вещам. Обычное дело», — прокомментировал схватку Штырков. Следом пройдет главный бой. Сражаться будут омский боец ММА Александр Шлеменко и казахский спортсмен Куат Хамитов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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